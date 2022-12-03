ماكرون يناقش مع ماسك كيفية امتثال «تويتر» للوائح الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تغريدة على تويتر، إنه التقى مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة «تويتر»، بعد ظهر الجمعة، وناقشا الجهود التي يتعين على «تويتر» بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.

وقال ماكرون في تغريدة اليوم السبت، إن «اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية»، بحسب وكالة «رويترز».

- الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات الكاذبة

والأربعاء، حذر المفوض الأوروبي لشؤون السوق تييري بروتون، رئيس تويتر إيلون ماسك، قائلًا إن عليه بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.