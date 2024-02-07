قواعد صارمة لمواجهة الشغب الجماهيري في الدوري اليوناني

القاهرة - بوابة الوسط

بعد ما يقرب من شهرين ستقام مباريات الدوري اليوناني لكرة القدم مجددا بحضور الجماهير بداية من 13 فبراير الجاري، ولكن بشروط صارمة.

منع الألعاب النارية في الدوري اليوناني

وقال نائب وزير الثقافة المسؤول عن الرياضة، جيانيس فروتسيس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: «إلقاء الألعاب النارية أو أشياء أخرى يعني أن المباراة التالية التي تقام على أرض الفريق الذي ألقت جماهيره تلك الأشياء ستكون دون جمهور»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي ديسمبر 2023، وبعد إصابة ضابط شرطة بجروح قاتلة من جهة المشجعين المشاغبين، قررت الحكومة المحافظة إقامة كل مباريات الدوري دون جمهور على الأقل لشهرين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين تركيب كاميرات ذات صورة عالية الدقة في كل ملاعب كرة القدم والصالات التي تستضيف مباريات كرة السلة في الدوريات الكبرى بداية من مارس 7 المقبل.

وبداية من 9 أبريل سيجرى السماح للجماهير بدخول الملاعب ببطاقات مسجلة إلكترونيا عبر تسجيل هوية حامل التذكرة على هاتفه المحمول الذكي بكل التفاصيل الخاصة ببطاقة هويته.

أما في المباريات الدولية، فسيجرى تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الدولي «فيفا» المعمول بها، ما يعني أنه لن يجرى فحص الجماهير بهذه الطريقة.

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وقد شهدت مباريات كرة القدم والسلة وبعض الرياضات الجماعية الأخرى في اليونان أعمال شغب خلال الأعوام الماضية بسبب الخلافات بين أصحاب المصلحة ورجال الأعمال، الذي يملكون أهم الفرق في الدوري اليوناني.

ووجهت وسائل الإعلام اتهامات لهؤلاء باعتبارهم مسؤولين جزئيا عن الشغب، لأنهم لا يمارسون تأثيرا معتدلا على جماهير أنديتهم. وأثبتت الشرطة أيضا ارتباط بعض الجماهير بمنظمات إجرامية.