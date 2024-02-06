  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. «النشامي» يكتب التاريخ بموعد مع نهائي آسيا لأول مرة بعد إقصاء كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 فبراير 2024, 07:00 مساء
شاهد.. «النشامي» يكتب التاريخ بموعد مع نهائي آسيا لأول مرة بعد إقصاء كوريا الجنوبية
مباراة نصف نهائي الأمم الآسيوية بين منتخب الأردن وكوريا الجنوبية، 6 فبراير 2024. (إنترنت)
WTV_Frequency

حقق منتخب الأردن «النشامي» فوزًا كبيرًا بهدفين دون مقابل على حساب كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية المقام في قطر، ليضرب موعدًا مع النهائي المقرر إقامته السبت المقبل مع الفائز من مواجهة أصحاب الأرض والضيافة أمام إيران، غدًا الأربعاء.    

سجل هدفي التفوق لمنتخب الأردن يزن النعيمات في الدقيقة 53، وموسى التعمري في الدقيقة 66، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي.

بهذا الإنجاز يواصل المنتخب الأردن «النشامي» كتابة التاريخ في كأس آسيا، بعد أن حقق سابقة ببلوغه المربع الذهبي للمرة الأولى بتغلبه على طاجيكستان بهدف وحيد، لكنه لا يريد التوقف عند هذه النقطة، بعد أن امتد الحلم إلى نيل اللقب القاري لأول مرة في تاريخه.

- سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا

من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الأردني المغربي حسين عموتة في تصريحات سابقة: «بدأ اللاعبون باكتساب مزيد من الثقة وظهر التناغم أكثر في المجموعة ونطمح للمزيد، سنرى إن كان بإمكاننا الوصول إلى هدفنا، علينا التركيز على كل خطوة نسير فيها، مع ضرورة الاستفادة دائمًا من الأخطاء وتجهيز اللاعبين كافة بشكل تام للمباريات، لدينا العزيمة والإصرار على المواصلة في الطريق الصحيح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف

ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر

ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر
ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا

ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية

4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب

«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي

رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي
ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا

ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا
معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026

معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026
أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال
«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا
تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب

تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط ...
اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة

اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة
حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات

حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات
«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024

«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024
نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة

نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
أنس جابر تفوز على رادوكانو وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة مبادلة أبوظبي للتنس
أنس جابر تفوز على رادوكانو وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة مبادلة ...
4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية
4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم ...
اليوم.. الهلال والنصر في قمة الختام لكأس موسم الرياض
اليوم.. الهلال والنصر في قمة الختام لكأس موسم الرياض
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة ......
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى ......
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب ......
جنوب أفريقيا تقصي المغرب من البطولة القارية وتتأهل لربع نهائي
جنوب أفريقيا تقصي المغرب من البطولة القارية وتتأهل لربع ......
الركراكي يقود منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية بعد إلغاء إيقافه
الركراكي يقود منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا بكأس الأمم ......
المزيد
سيفرين: قررت عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ 6 أشهر
سيفرين: قررت عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ 6 ......
أرقام قياسية في مسيرة قطر لنهائي كأس آسيا
أرقام قياسية في مسيرة قطر لنهائي كأس آسيا...
الدوري الإيطالي يشهد جولة المواجهات الكبيرة
الدوري الإيطالي يشهد جولة المواجهات الكبيرة...
اليوم.. الهلال والنصر في قمة الختام لكأس موسم الرياض
اليوم.. الهلال والنصر في قمة الختام لكأس موسم الرياض...
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي......
المزيد