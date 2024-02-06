شاهد.. «النشامي» يكتب التاريخ بموعد مع نهائي آسيا لأول مرة بعد إقصاء كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق منتخب الأردن «النشامي» فوزًا كبيرًا بهدفين دون مقابل على حساب كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية المقام في قطر، ليضرب موعدًا مع النهائي المقرر إقامته السبت المقبل مع الفائز من مواجهة أصحاب الأرض والضيافة أمام إيران، غدًا الأربعاء.

سجل هدفي التفوق لمنتخب الأردن يزن النعيمات في الدقيقة 53، وموسى التعمري في الدقيقة 66، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي.

بهذا الإنجاز يواصل المنتخب الأردن «النشامي» كتابة التاريخ في كأس آسيا، بعد أن حقق سابقة ببلوغه المربع الذهبي للمرة الأولى بتغلبه على طاجيكستان بهدف وحيد، لكنه لا يريد التوقف عند هذه النقطة، بعد أن امتد الحلم إلى نيل اللقب القاري لأول مرة في تاريخه.

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من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الأردني المغربي حسين عموتة في تصريحات سابقة: «بدأ اللاعبون باكتساب مزيد من الثقة وظهر التناغم أكثر في المجموعة ونطمح للمزيد، سنرى إن كان بإمكاننا الوصول إلى هدفنا، علينا التركيز على كل خطوة نسير فيها، مع ضرورة الاستفادة دائمًا من الأخطاء وتجهيز اللاعبين كافة بشكل تام للمباريات، لدينا العزيمة والإصرار على المواصلة في الطريق الصحيح».