(فيديو).. جماهير باسكونيا الإسباني ترفع أعلام فلسطين خلال مباراة أمام مكابي تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

تلقت القضية الفلسطينية دعما شعبيا خلال مباراة لكرة السلة بين فريق باسكونيا الإسباني ومكابي تل أبيب ممثل الكيان الإسرائيلي في المباراة التي أقيمت بإسبانيا.

أعلام فلسطين في المدرجات

فقبيل انطلاق المباراة حرصت جماهير نادي باسكونيا على دخول المدرجات حاملين أعلام دولة فلسطين، مرددين هتافات مؤيدة للحق الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا شعواء ضد قطاع غزة والضفة الغربية أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، بجانب تدمير واسع النطاق في الضفة والقطاع.