مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

عبر مسؤولو كرة القدم في إنجلترا عن صدمتهم بعد أن قام مشجع بمطاردة الحكم كريج هيكس خلال مباراة في دوري القسم الثالث الإنجليزي لكرة القدم بين بورت فيل وبورتسموث أمس السبت.

ركلة جزاء تثير غضب المشجع

وقع الحادث بعد أن منح هيكس ركلة جزاء لبورتسموث في الدقيقة 88 سجل منها كولبي بيشوب هدفًا ليخسر بورت فيل 0-1 في ملعبه فيل بارك. وقبل ذلك بقليل رفض هيكس منح بورت فيل ركلة حرة، بحسب وكالة «رويترز».

وتعني هذه النتيجة استمرار بورتسموث في الصدارة، بينما يبتعد بورت فيل بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط في المركز العشرين من بين 24 فريقًا.

وقالت رابطة الدوري ورابطة الحكام في بيان مشترك: «شعرنا بالصدمة بسبب ما حدث.. ونحن ندين الأفعال اللاعقلانية لهذا الشخص. سنقدم دعمنا الكامل لكريج وفريقه، وسنعمل بالتعاون مع بورت فيل والسلطات المعنية من أجل تقديم هذا الشخص للعدالة».

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من جانبه، استنكر بورت فيل أفعال المشجع، وقال في بيان: «نذكر جميع المشجعين أن دخول أرض الملعب جريمة يعاقب عليها القانون».

وأكد بورت فيل أنه سيتعاون مع السلطات المعنية من أجل محاسبة المشجع المخالف.