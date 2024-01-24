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مالك توتنهام يواجه عقوبة السجن في أميركا بسبب جرائم مالية

بنغازي - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 09:09 مساء
مالك توتنهام يواجه عقوبة السجن في أميركا بسبب جرائم مالية
جو لويس مالك نادي توتنهام الإنجليزي (أرشيفية: الإنترنت)
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يواجه مالك نادي توتنهام الإنجليزي، جو لويس، موقفا قانونيا صعبا قد يؤدي إلى معاقبته بالسجن في الولايات المتحدة الأميركية، بعد اعترافه بأنه مذنب بارتكاب عدد من الجرائم المالية.

مالك توتنهام يقر بالذنب
وذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن جو لويس اعترف بأه مذنب فيما يتعلق بمخالفات داخلية لتداول الأوراق المالية، مبديا اعتذاره عن الجرائم التي ارتكبها.

وقالت جريدة «الجارديان» إن مالك توتنهام اعترف بأنه مذنب بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، إلى جانب إقراره بالذنب في تهمتين أخريين بالاحتيال في الأوراق المالية.

وأضافت أن هذا الاعتراف يأتي كجزء من اتفاق توصل إليه البالغ 86 عاما مع مكتب المدعي العام في مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية. ونقلت الجريدة البريطانية عن محامي لويس أنه يحق له الاستئناف في حالة توقيع عقوبة السجن عليه.

ويواجه الذي يسيطر مع أفراد عائلته على غالبية ملكية نادي توتنهام منذ يوليو 2023 تهما بنقل معلومات داخلية عن شركات محفظته لاثنين من طياريه الخاصين، بالإضافة إلى أصدقائه ومساعديه الشخصيين، ما مكنهم من تحقيق أرباح بملايين الدولارات.

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واعترف جو لويس أمام المحكمة الأميركية بأنه كان يعرف وقتها أنه كان يقترف خطأ، وهو يشعر الآن بالحرج الشديد، ويعتذر عن سلوكه.

وقد قرر القضاء الأميركي السماح لجو لويس بالبقاء خارج السجن مقابل كفالة ثلاثمائة مليون دولار، مع الاحتفاظ بيخته وطائرته الخاصة كضمان، وتقرر أيضا منعه من السفر خارج الولايات المتحدة الأميركية.

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