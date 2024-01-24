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مايكل أوين يكشف إصابة نجله بمرض غريب يحرمه من الرؤية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 08:28 مساء
مايكل أوين يكشف إصابة نجله بمرض غريب يحرمه من الرؤية
مايكل أوين (يسار) وابنه جيمس (يمين) (إكس)
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أكد مهاجم منتخب إنجلترا السابق، مايكل أوين، أنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل مساعدة نجله «جيمس» على الرؤية مجددا، حتى وأن كلفه ذلك منحه عينيه إذا تطلب الأمر.

إصابة جيمس أوين بالمرض منذ الطفولة
وجرى تشخيص جيمس أوين (17 عاما) بمرض في العين حينما كان في سن الثامنة من عمره، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أوين في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «إذا كان بإمكاني إعطاؤه عيني سأفعل ذلك غداً بالطبع. سأنفق كل سنت من أجل أن يرى جيمس مجدداً».

وقال جيمس في حديثه للمدونة الصوتية على «بي بي سي» إن رؤيته المركزية ضبابية، وإنه يعاني لرؤية مختلف الألوان والأضواء، على الرغم من أنه يرى محيطه بشكل جيد.

وحينما كان طفلا، أراد جيمس أن يتبع خطوات والده وجده تيري، الذي كان لاعباً سابقا في أندية إيفرتون وبرادفورد وشيستر وروشديل. وفي ملاعب كرة القدم ظهرت أولى الدلائل على حالة جيمس.

وعلى الرغم من أنه كان جيداً في التعامل مع الكرة، لكن جيمس أوين عانى في متابعة الكرة وتحركات اللاعبين، وظهرت مشكلته واضحة في الملاعب الكبيرة.

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ولاحظ مايكل أن ابنه لا ينظر إلى الكاميرا حينما يجري التقاط الصور، فلجأ إلى المتخصصين لتشخيص حالة جيمس. وقال مايكل إن هذا الاكتشاف في ذلك الوقت كان بمثابة ضربة قاضية لأي أب.

وأضاف: «كأب أريد لجيمي أن يكون كل شيء مثالياً، ولكن كانت تلك أوقاتا حزينة. أفكر دائماً في المستقبل. هل سيكون قادراً على القيادة؟ هل يستطيع العمل؟. كل تلك الأمور تدور في ذهني».

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