غينيا الاستوائية تمطر شباك ساحل العاجل بـ4 أهداف وتبلغ دور الـ16 بأمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أمطر منتخب غينيا الاستوائية شباك ساحل العاجل بأربعة أهداف في ثالث مباريات دور المجموعات، لتبلغ دور الـ16 على حساب صاحب الأرض والجمهور.

وبهذه النتيجة تصدر غينيا الاستوائية ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 أهداف، متقدما على نيجيريا التي تمتلك النقاط نفسها بعد تغلبها على غينيا بيساو مساء اليوم أيضًا، بينما يأتي ساحل العاج برصيد 3 نقاط، وغينيا بيساو بدون نقاط رابعًا.

إيميليو إنسوي هداف أمم أفريقيا

في سياق آخر، اعتلى اللاعب إيميليو إنسوي الذي يرتدي قميص نادٍ ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، صدارة ترتيب الهدافين في منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

وسجل إنسوي، البالغ من العمر 34 عامًا، هدفين لمنتخب غينيا الاستوائية في مرمى كوت ديفوار، ليصل إلى الهدف الخامس في أمم أفريقيا 2023، متصدرا جدول ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن الجزائري بغداد بونجاح.

كذلك بات إنسوي الذي سجل هاتريك في مرمى غينيا بيساو، هدافًا تاريخيًا لغينيا الاستوائية في تاريخ أمم أفريقيا برصيد 6 أهداف.