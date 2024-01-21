انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

خذلت المنتخبات العربية آمال جماهيرها بعدما قدمت أداءً متواضعًا ونتائج متذبذبة في أول جولتين من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في كوت ديفوار حتى الحادي عشر من فبراير المقبل.

5 منتخبات تمثل العرب بكأس أمم أفريقيا

وتشارك في كأس أمم أفريقيا خمسة منتخبات عربية هي: مصر الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 ألقاب، والمغرب رابع كأس العالم الأخيرة 2022 في قطر، ومنتخب تونس الفائز باللقب مرة واحدة في العام 2004، والجزائر بطل أفريقيا العام 2019، وموريتانيا الذي يشارك للمرة الثالثة على التوالي.

واكتفت المنتخبات العربية بفوز وحيد فقط مقابل ستة تعادلات وثلاث هزائم، لتصبح مهددة بخروج جماعي من الدور الأول باستثناء المنتخب المغربي صاحب الانتصار الوحيد.

في المجموعة الثانية، وضع منتخب مصر نفسه في مأزق بعد التعادل في أول جولتين أمام موزمبيق ثم غانا بنتيجة واحدة 2-2، ليبقى منتخب «الفراعنة» مهددًا بالخروج المبكر قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام منتخب كاب فيردي الذي فجر مفاجأة مدوية بانتزاعه بطاقة التأهل الأولى لدور الـ16.

وانهالت الجماهير ووسائل الإعلام المصرية بالهجوم على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، واتهمته بأنه السبب الأول وراء تواضع المستوى الفني بسبب اختياراته للتشكيل الأساسي وإصراره على الدفع ببعض اللاعبين، رغم تراجع الأداء البدني خاصة الثنائي محمد النني وأحمد حجازي اللذين لا يشاركان بانتظام مع ناديي أرسنال الإنجليزي واتحاد جدة السعودي على الترتيب.

ووصل الأمر لانتقاد محمد صلاح قائد الفريق ونجم ليفربول، وقول البعض أن مستواه مع المنتخب أقل كثيرًا مما يقدمه مع ناديه الإنجليزي.

منتخب الجزائر يتمسك بالأمل أمام موريتانيا

ويعيش منتخب الجزائر موقفًا مشابهًا في المجموعة الرابعة حيث استهل مشواره بالتعادل مع أنغولا 1-1، قبل أن ينجو بصعوبة بتعادل آخر أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-2.

ويعلق لاعبو الجزائر ومدربهم جمال بلماضي الآمال على مواجهة موريتانيا في الجولة الثالثة، حيث قال المهاجم الشاب محمد الأمين عمورة: «أعد الشعب الجزائري بإسعادهم سنتأهل أمام موريتانيا».

وبالرغم من الموقف الحساس للمنتخب الجزائري «محاربو الصحراء»، فإن بلماضي أكد ثقته في فريقه، وتعهد بأن يخوض فريقه مواجهة مباراة موريتانيا وكأنها مباراة نهائية.

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وسوف يتعين على بلماضي إيجاد حل لأزمة الفرص الضائعة أمام مرمى المنافسين، التي تسببت في ضياع نقطتين أمام أنغولا، وكادت أن تسقطه في فخ الخسارة أمام بوركينا فاسو.

وفي المجموعة نفسها، كافح منتخب موريتانيا «المرابطون» كثيرًا، ولكن عامل الخبرة لم يخدمه حيث سقط في الدقائق الأخيرة بهدف أمام بوركينا فاسو من ركلة جزاء قبل أن يقدم أداء جيدًا في المواجهة الثانية أمام أنغولا ولكنه خسر بنتيجة 2-3.

ويحتاج «المرابطون» لشبه معجزة إذا أرادوا التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، فلن يتحقق ذلك إلا بضرورة الفوز على الجزائر في مباراة الجولة الثالثة بفارق هدفين على الأقل وانتظار هدايا المنافسين في المجموعات الأخرى.

منتخب تونس في موقف متأزم

وتأزم مصير المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة حيث سقط أمام ناميبيا بهدف في الجولة الأولى، ليمنح منافسه انتصارًا تاريخيًا هو له في المونديال الأفريقي، ثم اكتفى «نسور قرطاج» بالتعادل بصعوبة أمام مالي بنتيجة 1-1، ليصبح المنتخب التونسي بحاجة للفوز على جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة ليتفادي كابوس الخروج المبكر.

في المقابل، حقق منتخب المغرب الانتصار الوحيد للعرب في أول عشر مباريات بكأس أمم أفريقيا عندما فاز على تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.