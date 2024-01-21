المغرب يكتفي بالتعادل مع الكونغو بكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

فرط منتخب المغرب في تقدمه بهدف ليتعادل 1-1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية الذي أهدر بدوره ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب لوران بوكو في المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في كوت ديفوار.

منتخب المغرب يتصدر المجموعة السادسة

بهذا التعادل، رفع منتخب المغرب، الذي أصبح أول فريق أفريقي يصل للمربع الذهبي لكأس العالم، رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، كما وصل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى نقطتين من مباراتين.

منح أشرف حكيمي التقدم إلى المغرب في الدقيقة السادسة بتسديدة من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها زميله حكيم زياش.

وأهدر مهاجم الكونغو الديمقراطية سيدريك باكامبو ركلة جزاء احتسبها حكم الفيديو المساعد «VAR» قرب نهاية الشوط الأول.

وتأثر لاعبو المغرب بالطقس الحار في مدينة سان بيدرو ليتراجع الأداء في الشوط الثاني مع لجوء المدرب سيباستيان ديسابر لمقاعد البدلاء لتنشيط هجوم الكونغو الديمقراطية.

ونال ديسابر ما أراد على الفور بعدما انطلق البديل ميشاك إيليا ومرر الكرة لسايلاس كاتومبا الذي أطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب خدعت الحارس ياسين بونو في الدقيقة 76.

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وواصلت الكونغو الديمقراطية سيطرتها وأبعد حكيمي تمريرة عرضية من على خط المرمى قبل أن يتصدى الحارس بونو لتسديدة قوية من البديل فيستون مايلي قرب النهاية.