يوفنتوس يسعى لخطف صدارة الدوري الإيطالي في غياب إنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم غدا السبت، وسط غياب أربعة أندية تشارك حاليًا في بطولة كأس السوبر الإيطالي التي تقام بالسعودية.

يوفنتوس يحتل المركز الثاني بالدوري الإيطالي

وتغيب أندية إنتر ميلان متصدر الترتيب، ونابولي حامل لقب الموسم الماضي بالدوري، وفيورنتينا ولاتسيو عن مباريات الجولة على أن تستأنف هذه الأندية مبارياتها في الجولة المقبلة.

ويسعى يوفنتوس صاحب المركز الثاني في الترتيب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الإيطالية برصيد 36 لقبًا لانتزاع صدارة الترتيب موقتًا مستغلا غياب إنتر ميلان المتصدر، وذلك حينما يحل ضيفًا على ليتشي بعد غد الأحد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويتأخر يوفنتوس بفارق نقطتين فقط خلف إنتر ميلان، وفي حال فوزه على ليتشي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة سيتقدم بفارق نقطة أمام إنتر ميلان.

وتبدو كتيبة المدرب ماسيمليانو أليغري جاهزة لتحقيق الفوز، خاصة مع نجاح الفريق في ذلك خلال آخر ست مباريات في مختلف البطولات.

ومنذ تعادله مع جنوة 1-1 في ديسمبر الماضي حقق الفريق الملقب بـ«السيدة العجوز» ستة انتصارات متتالية في بطولتي الدوري وكأس إيطاليا، ليواصل مطاردته لإنتر ميلان على صدارة الترتيب.

من جانبه، يحاول ليتشي الخروج من دوامة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة بعدما خسر ثلاثة لقاءات في آخر أربع مباريات خاضها بالدوري الإيطالي.

المطالبة بإقالة مدرب ميلان

وفي مباراة أخرى، يواصل ميلان سعيه للاقتراب من مراكز القمة حينما يحل ضيفًا على أودينيزي، غدًا السبت.

وبعد خروج الفريق من بطولة كأس إيطاليا، ومن قبل ذلك وداع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات تسود حالة من عدم الرضا عن أداء المدير الفني ستيفانو بيولي واللاعبين وسط مطالب بإقالته.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وهو بعيد عن المنافسة على اللقب في الوقت الحالي، لكن الفريق حقق أربعة انتصارات خلال مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة من بينها الفوز على أتالانتا وروما ليؤكد على قدرته في التواجد ضمن فرق المقدمة.

في المقابل، يأمل أودينيزي في الخروج بنتيجة إيجابية، والابتعاد عن مراكز الخطر، حيث يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

روما يخوض أول اختبار بدون مورينيو

وتفتتح مباريات الجولة غدًا بلقاء روما مع ضيفه هيلاس فيرونا في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية.

ويدخل روما أول مباراة له دون مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل قبل أيام قليلة ليحل محله دانييلي دي روسي قائد الفريق السابق وأحد نجوم المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2006 حينما توج المنتخب «الأزرق» باللقب الرابع في تاريخه بالمونديال.

وصنع دي روسي تاريخًا كبيرًا خلال فترة تواجده لاعبًا في روما بين عامي 2001 و2019، وحقق لقب كأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر مرة واحدة، لكنه لم يحقق لقب الدوري في مسيرته.

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ولا تبحث جماهير روما عن الفوز بلقب الدوري، لكنها تطمح فقط إلى تحسن ترتيب الفريق، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

من جانبه، يرغب فيرونا في الخروج من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.

وفي بقية المباريات يلعب فروسينوني مع كالياري، ومونزا مع مضيفه إمبولي، ويحل جنوة ضيفًا على ساليرنيتانا