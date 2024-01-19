رالي دكار: الإسباني ساينس يحرز اللقب للمرة الرابعة في مسيرته

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز السائق المخضرم الإسباني كارلوس ساينس لقب رالي دكار للمرة الرابعة في مسيرته مع انتهاء المرحلة الثانية عشرة والأخيرة اليوم الجمعة في ينبع في السعودية مستضيفة أشهر راليات الرايد الصحراوية للعام الخامس تواليا.

وأضاف «الماتادور» بطل العالم للراليات مرتين سابقا والبالغ من العمر 61 عاما لقب النسخة الحالية إلى نسخ 2010 و2018 و2020، وبات أكبر المتوجين في دكار، علما انه أحكم قبضته على الصدارة منذ نهاية المرحلة السادسة ولم يتخل عنها مذاك، حسب وكالة «فرانس برس».

وعرف الإسباني كيف يدير الفارق مع أقرب مطارديه وأبرزهم الفرنسي سيباستيان لوب، بفضل مساعدة زميليه السويدي ماتياس إكستروم و«مستر دكار» الفرنسي ستيفان بيترهانسيل.