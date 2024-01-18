أستراليا تفوز على سورية بهدف وتضمن التأهل لدور الـ16 بكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

حجز المنتخب الأسترالي مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا عقب فوزه على نظيره السوري بهدف من دون مقابل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

شوط أول سلبي بين أستراليا وسورية

لم يفلح الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما خلال مجريات الشوط الأول الذي انتهي بالتعادل السلبي، بحسب الوكالة الألمانية.

وفي الشوط الثاني كثف المنتخب الأسترالي هجماته وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بتوقيع جاكسون إيرفين.

وسبق أن تغلب المنتخب الأسترالي في المباراة الأولى على نظيره الهندي 2-0، ليرفع رصيده إلى ست نقاط وتصدر جدول الترتيب، وبفوزه اليوم على منتخب سورية يضمن التأهل لدور الـ16 بغض النظر عن نتيجة مباراة الهند وأوزبكستان.

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في المقابل، توقف رصيد المنتخب السوري عند نقطة واحدة نالها من التعادل مع أوزبكستان سلبيًا في الجولة الأولى.

وأصبح المنتخب الأسترالي ثاني المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 بعد قطر التي تأهلت عقب فوزها على طاجيكستان.