  • Alwasat News
Atwasat

أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة جزاء بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 08:17 مساء
أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة جزاء بالدوري الإيطالي
توما هنري عقب إهدار ركلة الجزاء (إكس)
alwasat radio

تلقى المهاجم الفرنسي توما هنري وعائلته تهديدات بالقتل عقب يوم من إهداره ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة خلال خسارة فريقه هيلاس فيرونا أمام مضيفه إنتر ميلان 1-2 ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

توما سجل هدفًا وأهدر رجلة جزاء
وكتب هنري (29 عامًا) عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «إلى كل أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون كرة القدم أفضل من أي شخص آخر ويهينون عائلتي بينما يتمنون الموت لي ولعائلتي، أتمنى أن تجدوا السلام يومًا ما في حياتكم الصغيرة».

وأدرك توما التعادل لفيرونا في الدقيقة 74 بعد 45 ثانية فقط على دخوله إلى أرض الملعب بدلا من البوسني ميلان دوريتش، في ثالث أهدافه هذا الموسم، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن لمرمى الحارس السويسري يان سومر.

وأضاف: «يوم تفوز ويوم تخسر، يوم تسجل ويوم تُهدر، هذه هي حياة لاعب كرة القدم وأنا فخور بأنني سجلت للمرة الثانية في مسيرتي في سان سيرو بعد تمزق في الأربطة الصليبية وبعدما بدأت اللعب في سن الخامسة عشرة في الدرجات الأدنى لكرة القدم الفرنسية».

وارتدى هنري قميص نانت بين العامين 2015 و2016 بجانب اللعب لعدة أندية فرنسية، قبل أن يحترف في بلجيكا، وينضم إلى الدوري الإيطالي بداية مع فينيستيا موسم 2021-2022، وفيرونا منذ 2022.

وتعرض هنري لتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في فبراير 2023، ليغيب عن موسم 2022-2023.

- تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ولاتسيو يعبر أودينيزي بثنائية بالدوري الإيطالي
تفوق لإنتر ويوفنتوس وسقوط لحامل لقب الدوري الإيطالي نابولي

واقتنص إنتر ميلان المتصدر هدف الفوز أمام فيرونا بقرار تحكيمي، رغم العودة إلى حكم الفيديو المساعد «VAR».

كما تعرض لاعبو إنتر لانتقادات بسبب الاحتفال عندما أهدر هنري ركلة الجزاء، حيث سخر منه اللاعبان الدوليان الإيطاليان فيديريكو ديماركو وفرانتشيسكو أتشيربي مباشرة بعد محاولته الفاشلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أستاذة بجامعة «كارديف» البريطانية: هل تتوسع الحرب في المنطقة مع تصاعد هجمات «حزب الله» و«إسرائيل»؟

أستاذة بجامعة «كارديف» البريطانية: هل تتوسع الحرب في المنطقة مع تصاعد هجمات «حزب...
«في التسعين»: عدسة الوسط ترصد تصريحات نجوم منتخب ليبيا لكرة السلة بعد فضية

«في التسعين»: عدسة الوسط ترصد تصريحات نجوم منتخب ليبيا لكرة السلة بعد فضية
«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش

«في التسعين»: مدرب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا ورئيس الاتحاد فؤاد برغش
«مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

«مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف 70% من مقدراتنا

الدفاع المدني في غزة: أكثر من 8 آلاف مفقود منذ بدء العدوان.. والاحتلال استهدف ...
شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا

شركات تقدم مكاتبها ليلا لإيواء المشردين في فرنسا
بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات

بالفيديو.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافات
شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية

شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً

غريفيث: غزة باتت «مكاناً للموت واليأس» والعالم يقف متفرجاً
«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة

«مكتبة الملابس» في أمستردام تؤجر ملابس عالية الجودة حفاظا على البيئة
«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تيمو فيرنر يرغب في مغادرة لايبزيغ من أجل كأس أمم أوروبا
تيمو فيرنر يرغب في مغادرة لايبزيغ من أجل كأس أمم أوروبا
نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة بسبب تمزق عضلي
نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة بسبب تمزق عضلي
المنتخب المصري يسعى لكسر عقدة المباريات النهائية لكأس أمم أفريقيا
المنتخب المصري يسعى لكسر عقدة المباريات النهائية لكأس أمم أفريقيا
تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ولاتسيو يعبر أودينيزي بثنائية بالدوري الإيطالي
تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ولاتسيو ...
مانشستر سيتي يكتسح هدرسفيلد بخماسية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي يكتسح هدرسفيلد بخماسية ويتأهل للدور الرابع بكأس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024...
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم......
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد...
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي كأس نجوم قطر
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي ......
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي...
المزيد
الأولمبي الباجي يتوج بكأس السوبر التونسي بثنائية أمام النجم الساحلي
الأولمبي الباجي يتوج بكأس السوبر التونسي بثنائية أمام النجم ......
منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديًا في التجربة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديًا في التجربة الأخيرة قبل كأس ......
أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة جزاء بالدوري الإيطالي
أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة......
مانشستر سيتي يكتسح هدرسفيلد بخماسية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي يكتسح هدرسفيلد بخماسية ويتأهل للدور الرابع بكأس......
تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ولاتسيو يعبر أودينيزي بثنائية بالدوري الإيطالي
تورينو يعبر نابولي.. وميلان يفوز على إمبولي بثلاثية.. ......
المزيد