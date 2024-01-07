أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة جزاء بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى المهاجم الفرنسي توما هنري وعائلته تهديدات بالقتل عقب يوم من إهداره ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة خلال خسارة فريقه هيلاس فيرونا أمام مضيفه إنتر ميلان 1-2 ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

توما سجل هدفًا وأهدر رجلة جزاء

وكتب هنري (29 عامًا) عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «إلى كل أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون كرة القدم أفضل من أي شخص آخر ويهينون عائلتي بينما يتمنون الموت لي ولعائلتي، أتمنى أن تجدوا السلام يومًا ما في حياتكم الصغيرة».

وأدرك توما التعادل لفيرونا في الدقيقة 74 بعد 45 ثانية فقط على دخوله إلى أرض الملعب بدلا من البوسني ميلان دوريتش، في ثالث أهدافه هذا الموسم، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن لمرمى الحارس السويسري يان سومر.

وأضاف: «يوم تفوز ويوم تخسر، يوم تسجل ويوم تُهدر، هذه هي حياة لاعب كرة القدم وأنا فخور بأنني سجلت للمرة الثانية في مسيرتي في سان سيرو بعد تمزق في الأربطة الصليبية وبعدما بدأت اللعب في سن الخامسة عشرة في الدرجات الأدنى لكرة القدم الفرنسية».

وارتدى هنري قميص نانت بين العامين 2015 و2016 بجانب اللعب لعدة أندية فرنسية، قبل أن يحترف في بلجيكا، وينضم إلى الدوري الإيطالي بداية مع فينيستيا موسم 2021-2022، وفيرونا منذ 2022.

وتعرض هنري لتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في فبراير 2023، ليغيب عن موسم 2022-2023.

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واقتنص إنتر ميلان المتصدر هدف الفوز أمام فيرونا بقرار تحكيمي، رغم العودة إلى حكم الفيديو المساعد «VAR».

كما تعرض لاعبو إنتر لانتقادات بسبب الاحتفال عندما أهدر هنري ركلة الجزاء، حيث سخر منه اللاعبان الدوليان الإيطاليان فيديريكو ديماركو وفرانتشيسكو أتشيربي مباشرة بعد محاولته الفاشلة.