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أرتيتا يطالب بإلغاء مباريات الإعادة بكأس إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 07:21 مساء
أرتيتا يطالب بإلغاء مباريات الإعادة بكأس إنجلترا
ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال خلال إحدى مباريات الفريق (رويترز)
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أكد المدير الفني لفريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، أنه حان الوقت لإلغاء مباريات الإعادة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

آرسنال يواجه ليفربول غدا بالدوري الإنجليزي
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن أرتيتا كان يتحدث قبل المواجهة المرتقبة مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في بطولة الكأس غداً الأحد بملعب الإمارات.

وبعد مباراة الغد سيكون آرسنال الذي يبتعد بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ليفربول في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعيداً عن خوض المباريات لمدة 13 يوماً.

لكن التعادل على ملعب الإمارات قد يجبر الفريقين على خوض مباراة أخرى في ملعب أنفيلد خلال فترة راحة قد تكون نادرة بالنسبة لآرسنال الذي لديه العديد من التحديات على المستويين المحلي والقاري.

وبسؤاله حول ما إذا ما كان يجب على الاتحاد الإنجليزي إلغاء مباريات الإعادة قال أرتيتا الذي سيلعب فريقه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال التربع في أحد المراكز الأربع الأولى، إنه يعتقد ذلك.

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وأضاف: «سنرى ما سيحدث حينما يتم تطبيق الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا، لأنه سيكون هناك العديد من المباريات لخوضها، لذلك لا أعلم ما هي الطريقة المناسبة للتعامل مع ذلك».

وأوضح أرتيتا: «فترة الاستراحة المصغرة ستكون قصيرة لكن آرسنال جاهز لكل السيناريوهات، نريد الفوز بالمباراة وسنحاول أن نفوز بها، لكن إلغاء الإعادة يجب أن يتم وضعه في الاعتبار».

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