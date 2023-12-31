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أرتيتا: خسارة آرسنال مؤلمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 09:40 مساء
أرتيتا: خسارة آرسنال مؤلمة
ميكل أرتيتا يتحدث إلى أحد معاونيه (رويترز)
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وصف المدير الفني لفريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام فولهام 1-2، اليوم الأحد، بالمؤلمة، الأمر الذي من شأنه يصيب حظوظ فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بانتكاسة جديدة عقب تلك الخسارة.

آرسنال يكتفي بالمركز الرابع
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن آرسنال يحتل المركز الرابع الآن في ترتيب الدوري الإنجليزي عقب خسارته 1-2 على أرض فولهام والتي تأتي عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام وست هام يوم الخميس الماضي.

وتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي منذ خمس جولات، بفارق ست نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي لكن الفريقين أصبحا الآن متساويين، فيما لعب آرسنال مباراة أكثر من فريق السيتي الذي لديه مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية قبل احتفالات أعياد الميلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبسؤاله عقب المباراة عن رأيه أجاب أرتيتا: «كانت لدينا الفرصة لتصدر جدول الدوري الإنجليزي بعد عشرين مباراة بالاستمرارية التي أظهرناها، لكننا لم نتعامل بشكل جيد لتحقيق الفوز في تلك المباراة».

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وأضاف أرتيتا: «آرسنال خسر مباراة منذ ثلاثة أيام وكان يستحق الفوز بها، لكن اليوم كانت القصة مختلفة تمامًا».

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