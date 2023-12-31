فولهام يهزم آرسنال ويشعل السباق على صدارة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

قدم فريق فولهام هدية لفريقي ليفربول ومانشستر سيتي، بفوزه اليوم الأحد، 2-1، على ضيفه آرسنال ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

آرسنال يتقدم مبكرًا بهدف ساكا

وسجل راؤول خيمنيز وبوبي ديكوردوفا-ريد هدفين ليعوض فولهام تأخره بهدف سجله بوكايو ساكا ليفوز 2-1 على آرسنال بحسب وكالة «رويترز».

تقدم آرسنال في الدقيقة الخامسة بعدما تصدى الحارس بيرند لينو لمحاولة غابرييل مارتينيلي قبل أن ترتد إلى ساكا الذي سدد من مدى قريب في الشباك.

وأدرك فولهام التعادل بعد مرور نصف ساعة من المباراة بعد هجمة سريعة عن طريق خيمنيز الذي حول عرضية توم كيرني من الجهة اليسرى نحو الشباك.

وخطف أصحاب الأرض التقدم بالهدف الثاني بعد مرور ساعة تقريبًا بعد ركلة ركنية نفذها ويليان داخل المنطقة وسط ارتباك في دفاع آرسنال لتصل إلى ديكوردوفا-ريد الذي سددها في الشباك.

وأنهى الفوز سلسلة هزائم فولهام المؤلفة من ثلاث مباريات متتالية في الدوري، ليتقدم نحو المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 24 نقطة.

وأنهى آرسنال، الذي كان يتصدر الترتيب اليوم الأخير من العام 2023 في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة.

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ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا، إلا أن ليفربول سيلعب غدًا مع نيوكاسل ما يمنحه فرصة للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي. كما يمتلك مانشستر سيتي أربعين نقطة في المركز الثالث.