آرسنال يفوز على برايتون ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي موقتًا

القاهرة - بوابة الوسط

عاد آرسنال إلى طريق الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واعتلى صدارة «البريميرليغ» موقتًا.

آرسنال حسم اللقاء في الشوط الأول

وفاز آرسنال 2-0 على ضيفه برايتون، اليوم الأحد، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، بحسب الوكالة الألمانية.جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح البرازيلي غابرييل جيسوس التسجيل للفريق الملقب بـ«المدفعجية» في الدقيقة 53، قبل أن يضيف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد آرسنال، الذي تلقى خسارة مباغتة 0-1 أمام مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية، إلى 39 نقطة، ليتقدم للصدارة بصورة مؤقتة.

ويتفوق آرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أستون فيلا، وبفارق نقطتين أمام ليفربول، صاحب المركز الثالث الآن، الذي ربما يعود للقمة مجددًا حال فوزه على غريمه التقليدي وضيفه مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم بالجولة نفسها.

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في المقابل، توقف رصيد برايتون، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل سبعة انتصارات وخمسة تعادلات، عند 26 نقطة في المركز التاسع بترتيب الدوري الإنجليزي.