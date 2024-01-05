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محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 08:03 مساء
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
النجم الأرجنتيني الراحل مارادونا (إكس)
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برأت المحكمة العليا الإيطالية أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا من تهم التهرب الضريبي، لتُنهي بذلك معركة قانونية استمرت ثلاثين عاماً بين مهاجم نابولي السابق وسلطات الضرائب الإيطالية.

محامي مارادونا يعلن براءته
وجرى اتهام مارادونا، المعروف باسم «القدم الذهبية»، باستخدام شركات بالوكالة في ليختنشتاين، لتفادي دفع الضرائب عند تلقي مدفوعات بين عامي 1985 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية.

وقال محاميه أنجيلو بيساني لوكالة «رويترز»: «انتهى الأمر، ويمكنني أن أقول بوضوح، ودون خوف من الوقوع في تناقض، إن مارادونا لم يكن أبداً متهرباً من الضرائب».

وأظهرت وثيقة للمحكمة، نُشرت أول من أمس الأربعاء، واطلعت عليها «رويترز»، أن محكمة النقض في روما ألغت حكماً صدر العام 2018، وذلك في منتصف ديسمبر الماضي، بينما توفي مارادونا في نوفمبر 2020 إثر نوبة قلبية.

وبدأت التحقيقات في مدفوعات الضرائب للاعب مطلع التسعينات من القرن الماضي، وأسفرت عن اتهامات بـ37 مليون يورو (40.38 مليون دولار)، ومصادرة بعض متعلقات اللاعب خلال زياراته لإيطاليا.

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وأكد بيساني أن «الحكم النهائي يُنصف المشجعين وقيم الرياضة، ويُنصف في المقام الأول ذكرى مارادونا».

وأضاف محامي مارادونا: «الورثة الآن لديهم الحق القانوني في المطالبة بالتعويضات. آمل أن يستخدموها في تخليد ذكرى والدهم».

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