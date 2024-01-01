اليابانية أوساكا تُحقق فوزها الأوّل في عالم التنس بعد غياب أكثر من عام للولادة

القاهرة - بوابة الوسط

فازت اليابانية ناومي أوساكا نجمة المضرب الحائزة على أربع بطولات كبرى والمصنّفة أولى عالميًا سابقًا في أولى مباراةٍ لها بعد غيابٍ دام أكثر من عام على الألمانية تامارا كورباتش في دورة بريزبين الأسترالية، الإثنين.

واستغرق الأمر ساعة و47 دقيقة للفوز على منافستها الشجاعة 6-3, 7-6 (11/9). وقالت اليابانية «كنت متوتّرة جدًا لكنني سعيدة بتواجدي هنا» مشيرةً إلى أنها لم تلعب منذ سبتمبر 2022 وواجهت مشكلاتٍ في صحتها النفسية، كما رُزقت بطفلة في يوليو، حسب «فرانس برس».

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وعادت أوساكا كما أنّها لم تغب عندما كسرت إرسال كورباتش المصنّفة 83 عالميًا في الشوط الأوّل، وفعلت الأمر عينه مجددًا لتفوز في المجموعة الأولى بسهولةٍ تامة.

لكن في المجموعة الثانية كسرت الألمانية إرسال منافستها التي لم تكن بمثل الهدوء الذي بدت عليه في المجموعة الأولى. واستعادت أوساكا توازنها لاحقًا لتفوز بالمباراة.