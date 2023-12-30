بابا الفاتيكان: ذكرى بيليه لا تمحى

القاهرة - بوابة الوسط

أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم السبت، أن ذكرى النجم البرازيلي الراحل بيليه لا تمحى وتشجع الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة. جاء ذلك في رسالة وجهها البابا لحفل أقيم عند سفح المسيح الفادي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إحياء للذكرى السنوية الأولى لوفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي.

قميص بيليه على تمثال للمسيح

واستمع الحضور إلى قراءة لرسالة البابا الأرجنتيني المعروف بحبه لكرة القدم في حفل عرض خلاله على مدار عدة دقائق قميص بيليه الذي يحمل الرقم «10» مع المنتخب البرازيلي على تمثال يجسد المسيح، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وقال البابا في الرسالة التي قرأها رئيس أساقفة ريو دي جانيرو جواو أوراني: «بيليه كان بلا شك رياضيًا أظهر في حياته الخصائص الإيجابية للممارسة الرياضية».

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وأضاف: «ذكرى ملك كرة القدم تظل لا تمحى في أذهان الكثيرين، وتشجع الأجيال الجديدة على البحث في الرياضة عن وسيلة لتعزيز أواصر الوحدة بيننا».

وجرى إحياء الذكرى الأولى لرحيل بيليه الذي توفي في 29 ديسمبر 2022 عن عمر 82 عامًا بفعاليات مختلفة في جميع أنحاء البرازيل.

قميص بيليه على تمثال للسيد المسيح في البرازيل (إكس)