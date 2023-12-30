البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط للمرة الأولى في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

أحيَت البرازيل، الجمعة، الذكرى السنوية الأولى لرحيل أسطورة كرة القدم بيليه، خصوصا في مدينتي سانتوس، حيث بدأ مسيرته، وريو دي جانيرو، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سانتوس، بالقرب من ساو باولو، أُقيم قدّاس في المتحف المخصص لمسيرة بطل العالم ثلاث مرات (1958 - 1965 - 1970)، الذي توفي في 29 ديسمبر 2022 بسبب سرطان القولون عن عمر يناهز 82 عاماً، حسب وكالة «فرانس برس».

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وفي هذه المدينة، التي لعب فيها بين عامي 1956 و1974، يرقد بيليه في ضريح زاره آلاف المعجبين منذ افتتاحه في مايو الماضي.

النادي الوحيد لإدسون يحيي ذكراه

ونشر النادي الوحيد في البرازيل الذي لعب فيه إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي لـ«بيليه»، مقطع فيديو من أجل إحياء الذكرى مع صورة مصحوبة بتعليق «عام من دون إدسون. لكن بيليه أبدي».

ابنه يطلق البالونات البيضاء

ومن ملعب سانتوس، أطلق إدينيو، وهو أحد أبناء بيليه السبعة، عشرات البالونات البيضاء في السماء، بحسب الصور التي نشرها النادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

نادي بيليه الوحيد يهبط للمرة الأولى في تاريخه

وهبط النادي الذي يلعب بالقميص الأبيض والأسود إلى الدرجة الثانية هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه.

وفي ريو دي جانيرو، أقيمت أيضاً مراسم في موقع تمثال المسيح الفادي الشهير، الذي جرت إضاءته ليلاً بألوان قميص البرازيل، وتُليَت خلاله رسالة من البابا فرنسيس.