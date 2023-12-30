حصاد 2023.. إنجازات عديدة للكرة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

حققت كرة القدم العربية العديد من الإنجازات خلال عام 2023، بعدما شهد تتويج أكثر من فريق عربي بألقاب قارية، وتحقيق عدد من اللاعبين العرب لنجاحات مختلفة مع أنديتهم.

الهلال بطل أول إنجاز للكرة العربية

جاء أول إنجازات الكرة العربية هذا العام عن طريق الهلال السعودي الذي حصل على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي أقيمت بالمغرب في فبراير 2023، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

وخسر الهلال 3-5 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لمونديال الأندية، ليحصل على المركز الثاني، ويصبح ثالث فريق عربي يحصد الميدالية الفضية في البطولة بعد الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي.

الكرة العربية تحرز 3 ألقاب قارية

وكانت الكرة العربية على موعد مع ثلاثة ألقاب قارية في المسابقات الأفريقية هذا العام، بعدما توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا، وحصل اتحاد العاصمة الجزائري على لقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة الأفريقية.

واستعاد نادي القرن في أفريقيا لقبه القاري المفضل الذي غاب عنه في العام الماضي عقب فوزه على الوداد البيضاوي في الدور النهائي للمسابقة القارية.

وواصل الأهلي إنجازاته في العام الحالي بعدما حصل على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بكأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت منافساتها في المملكة العربية السعودية.

ومنح اتحاد العاصمة كرة القدم الجزائرية لقبها الثاني في السوبر الأفريقي عقب فوزه 1-0 على الأهلي المصري في اللقاء الذي جرى بينهما في سبتمبر الماضي بمدينة الطائف السعودية، ليحصل على البطولة للمرة الأولى في تاريخه، ويكرر إنجاز مواطنه وفاق سطيف الذي نال اللقب ذاته على حساب الأهلي أيضًا عام 2015.

وحققت الكرة الجزائرية إنجازا آخر في العام الحالي بحصول منتخب الجزائر على المركز الثاني بكأس الأمم الأفريقية للمحليين عقب خسارته بركلات الترجيح أمام نظيره السنغالي في المباراة النهائية للمسابقة.

تألق نجوم الكرة العربية في الملاعب الأوروبية

وشهد عام 2023 تألق العديد من النجوم العرب في الملاعب الأوروبية، حيث ساهم النجم الجزائري الدولي رياض محرز في حصول فريقه مانشستر سيتي على الثلاثية التاريخية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفريق السماوي، قبل انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لفريق الأهلي السعودي.

وقاد الثلاثي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري ومنير الحدادي فريق إشبيلية الإسباني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة عقب فوزه 4-1 على روما الإيطالي بركلات الترجيح.

كما حصل المغربي نايف أكرد والجزائري سعيد بن رحمة على لقب دوري المؤتمر الأوروبي مع فريقهما وست هام يونايتد الإنجليزي عقب فوزه 2-1 على فيورنتينا الإيطالي، والتي شهدت تسجيل بن رحمة الهدف الأول للفريق الإنجليزي من ركلة جزاء.

كما توج الظهير الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي بلقب الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي مع فريقه باريس سان جيرمان هذا العام، ونال مواطنه نصير المزراوي لقب الدوري الألماني مع فريقه بايرن ميونخ،

وفاز الجناح الجزائري آدم وناس بالدوري الإيطالي هذا العام مع فريقه نابولي الإيطالي، الذي استعاد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1990.

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وبرغم عدم تتويجه بأي ألقاب خلال العام الحالي مع فريقه ليفربول فقد حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح إنجازًا تاريخيًا بعدما دخل قائمة العشرة الأوائل في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 151 هدفًا بواقع 149 هدفًا مع الفريق الأحمر وهدفين مع فريقه السابق تشيلسي.

وتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حطم الرقم السابق الذي كان يحمله روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا. وخلال العام الحالي أيضا تقدم «الفرعون المصري» للمركز الخامس بقائمة هدافي ليفربول التاريخيين في مختلف المسابقات عقب تسجيله 202 هدف في 331 مباراة لعبها بجميع البطولات بقميص الفريق العريق.

كما اعتلى صلاح قائمة اللاعبين العرب الذين تواجدوا بقائمة جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، وحصل على المركز الحادي عشر متفوقًا على ياسين بونو الذي جاء في المركز الثالث عشر.

الكرة العربية تحصد الجوائز في 2023

ونالت الكرة العربية العديد من الجوائز في عام 2023، حيث حصل منتخب المغرب على جائزة أفضل منتخب أفريقي هذا العام من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وفي أكتوبر الماضي، نال الدولي السعودي سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022.

وخطفت الكرة العربية الأنظار خلال عام 2023 من خلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين التي استقطبت العديد من نجوم الساحرة المستديرة في العالم على رأسهم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الذي انضم لصفوف النصر السعودي بعد انتهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المنتخب المغربي لكرة القدم يحتفل بأحد انتصاراته (أرشيفية: الإنترنت)

محمد صلاح يحتفل بأحد أهدافه مع فريق ليفربول (أرشيفية: الإنترنت)