إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت نتائج الرياضة الليبية في العام 2023 بين نجاحات غير مسبوقة في ألعاب جماعية وفردية وإخفاقات متوالية طاردت اتحادات ذات شعبية وعلى رأسها كرة القدم، لكن يبقى التفوق الأكبر والأبرز لاتحاد الكرة الطائرة الذي تفوق على نفسه بقوة في أكثر من مناسبة، سواء على صعيد المنتخب الأول وفوزه بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم أو منتخب الشباب المتأهل نحو المونديال هو الآخر، عبر بطولة أفريقيا التي جاءت بتنظيم ناجح هو الأول من نوعه منذ أعوام على أرض ليبيا، وتحديداً بمدينة مصراتة.

حقق منتخب ليبيا الأول للكرة الطائرة إنجازاً مهماً وتاريخياً في سبتمبر الماضي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبل المقرر إقامته العام 2025، وتأهل «فرسان المتوسط» بعد الفوز على «أسود» الكاميرون 3-1 في لقاء تحديد المركز الثالث، ليحرز الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بذلك يتأهل المنتخب الليبي رفقة المنتخبين المصري والجزائري إلى مونديال العالم المقبل المقرر إقامته في اليابان 2025؛ حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات أفريقية إلى مونديال الطائرة.

التتويج بذهبية العرب على حساب الجزائر

طالت الفترة الزمنية بين أول إنجاز على صعيد الألعاب الجماعية، عندما توج نادي الترسانة سوق الجمعة بأول بطولة عربية للأندية في الكرة الطائرة العام 1978، لتمتد إلى 45 عاماً كاملة، قبل أن يكمل المنتخب الوطني للكرة الطائرة مسيرة البطولات في العام الجاري 2023، ويتوج بطلا للعرب في أول دورة للألعاب الرياضية، بعد توقفها لمدة ليست بالقصيرة 12 عاماً.

وفي يوليو الماضي، توجت الطائرة الليبية بالقلادة الذهبية بعد فوزها بالبطولة العربية، إثر تغلبها المستحق على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد، وحقق المنتخب الليبي فوزه بأشواط المباراة النهائية بنتيجة 31-29 و25-18 و17-25، وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على نظيره القطري في نصف النهائي بنتيجة 3-صفر.

إنجاز منتخب شباب الطائرة في مصراتة

توج منتخب ليبيا للناشئين تحت 17 عاماً بفضية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، بعد خسارة اللقب أمام منتخب مصر بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعتهما في 19 ديسمبر الجاري، بمدينة مصراتة مستضيف البطولة، ونجح منتخب تونس في حسم المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك يحجز نسور قرطاج مقعده في بطولة العالم 2024 ليلحق بمنتخبي مصر وليبيا بعدما ضمنا تواجدهما ببطولة العالم عقب وصولهما للمباراة النهائية.

منتخب الكاراتيه يتوج بذهبية شمال أفريقيا

لم تكن الألعاب الجماعية في ليبيا على خريطة منصات التتويج في السنوات الماضية، إما بسبب غياب التخطيط وعدم الاهتمام تارة، أو تركيز رفع علم البلاد على الألعاب الفردية تارة أخرى، قبل أن تنتفض بعض الألعاب والفرق أخيراً، لتنعش الآمال في إمكانية مواصلة المشوار، وعدم اقتصار التتويج على الألعاب الفردية فقط، كما كان الحال في السابق.

وتُوِّج المنتخب الليبي للكاراتيه بالمركز الأول في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في العاصمة طرابلس، بعدما حقق أبطال وبطلات ليبيا نتائج طيبة خلال مشاركتهم في البطولة، حيث تصدر أبطال ليبيا الترتيب النهائي برصيد 53 ميدالية متنوعة، 14 ذهبية، و13 فضية، و26 برونزية.

سالمة المعداني.. صاحبة أول ذهبية لمرأة ليبية في تاريخ الكاراتيه

أحرزت بطلة الكاراتيه سالمة المعداني ذهبية وزن فوق 61 كغم، ومعها تحرز جائزة «ليبيا الذهبية للتميز» للموسم الرياضي 2023، كصاحبة أفضل إنجاز ليبي للسيدات، خلال حفل توزيع الجوائز على العديد من المتميزين والذي أقيم في أرض معرض طرابلس الدولي. ولم تكن سالمة المعداني في حاجة إلا لستة أشهر فقط، كي تؤكد جدارتها وموهبتها على حصد الذهب، فضلاً عن تسطير مجد تاريخي غير مسبوق في عالم الرياضة النسائية، حيث نجحت أخيراً في تحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخ ليبيا ببطولة البحر الأبيض المتوسط، كما سبق أن حصدت في ديسمبر الماضي أول قلادة ذهبية على الصعيد القاري ببطولة أفريقيا في وزن فوق 54 كغم للأواسط، لتعد أول قلادة ذهبية تمنح لامرأة ليبية في تاريخ لعبة الكاراتيه، حسب سجل الاتحاد الليبي للعبة.

حيث تمكنت المعداني من تحقيق ذهبية وزن 61 كغم في منافسات الأواسط بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في تونس، ونجحت وسط 19 رياضياً دفعت بهم ليبيا في منافسات النسخة الحالية من البطولة التي شهدت تنافساً قوياً إلى جانب 447 رياضياً مثلوا 19 بلداً مطلاً على حوض البحر الأبيض المتوسط.

شهدت بطولة شمال أفريقيا في طرابلس فوز البطلة غفران سالم بذهبية وزن تحت 48 كغم، ونالت وسما فريطس فضية وزن تحت 48 كغم. كما فاز كل من أنس زريق ومحمد بن لاغا بالميدالية البرونزية لمنافسات فردي الكوميتيه لفئة الكبار، ومحمد فهمي الجهاني ببرونزية فردي الكاتا لفئة الكبار.

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وتُوج البطلان الليبيان هاني لطفي وسند عبدالحميد عاشور ببرونزيتي الكاتا فردي لفئة الشباب، وحصلت كل من منار خالد البركي والبطلة رنيم لطفي على برونزية الكوميتيه تحت 50 كغم لفئة الشباب، وحاز أنس محمد الضباع ذهبية الكوميتيه لوزن تحت 57 كغم لفئة الأواسط، وحصل محمد عقيلة درمان على ذهبية الكوميتيه وزن فوق 76 كغم لفئة الشباب.

أيضاً تُوج البطل زكريا عادل رابح بذهبية الكوميتيه وزن تحت 55 كغم للشباب، وبشير عبدالرازق سالم الدويبي بذهبية الكوميتيه وزن تحت 63 كغم. وتوجت أيضا البطلة هدى عياد الفاخري بالميدالية الذهبية في نهائي الشابات للكوميتيه في وزن تحت 59 كغم، وحصلت حلا فائز على الميدالية الفضية في نهائي الشابات للكوميتيه في فئة الأواسط للشابات.

شلابي ورتاج وفريضة يواصلون التربع في الألعاب الفردية

اختتمت البعثة الليبية مشاركتها في الدورة العربية برصيد 12 ميدالية متنوعة، بواقع ثلاث قلائد ذهبية، وثلاث فضيات، وست برونزيات، وكانت المشاركة الليبية في الدورة بـ49 رياضياً في 12 لعبة رياضية، وحلت ليبيا في الترتيب الرابع عشر من 17 دولة عربية مشاركة في الدورة، حيث جاءت أغلب المشاركات وسط عدم اهتمام بعمل معسكرات خارجية ومحلية للرياضيين، قبل المشاركة.

أحرزت البعثة الليبية ثلاث قلائد ذهبية، قلادتان جاءتا عن طريق الرباع الليبي في لعبة رفع الأثقال إحسان شلابي في منافسات وزن 73 كغم خطف، ووزن 73 كغم النتر، أما القلادة الذهبية الثالثة فجاءت عن طريق المنتخب الوطني للكرة الطائرة، وجاءت القلائد الفضية الثلاثة عن طريق نجمة ألعاب القوى رتاج السائح في منافسات رمي القرص، ومنتخب ليبيا للكرة الحديدية، والملاكم محمد فريضة في وزن 80 كلغ.

كما أحرزت البعثة الليبية في الدورة ست قلائد برونزية، وجاءت عن طريق الرياضيين: عبدالمهيمن الزنتوتي لاعب الكرة الحديدية في منافسات الرافا، والرياضي فراس الزليطني لاعب الكرة الحديدية في منافسات الرافا بالدقة. أيضا جاءت الميداليات البرونزية عن طريق الرياضي محمد أبودبوس لاعب الكاراتيه في وزن 75 كغم، والرياضي إبراهيم السحاتي لاعب الكاراتيه أيضا في وزن 67 كغم، والرياضية سالمة المعداني لاعبة الكاراتيه في وزن 68 كلغ، والرياضي محمد الصويعي لاعب الكاراتيه في وزن 84 كلغ.

حضور بارز لرياضة ذوي الاحتياجات

وسجلت رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً تفوقاً برغم قوة التنافس، إلا أن أبطال ليبيا تحصلوا على ثلاث قلائد ملونة وهي: ذهبية للرياضي محمد رجب في رمي الجلة، وبرونزية للرياضي وليد اشطيبة في رمي الرمح، وبرونزية للرياضي عبدالرحمن أبولزمازم في منافسات 100 متر ألعاب القوى.



قنبور يتأهل لمنافسات تجديف أولمبياد باريس 2024

تأهل لاعب التجديف حسين قنبور إلى أولمبياد باريس 2024، والرياضي علي سعيد النائلي المتوج بذهبية بطولة أفريقيا المفتوحة للجودو، والبطل علاء القزيري، الذي تحصل على القلادة الفضية في بطولة العرب للدراجات، كما حققت رياضة الجمباز الليبية إنجازاً تاريخياً بالتتويج بثلاث ميداليات في عالمية أندية الجمباز بصربيا، حيث فاز البطل زياد عصام الشتيوي بذهبية جهاز الحلق وببرونزيتي جهازي العقلة وحصان الحلق، والشطرنجي الشباب يوسف الحصادي الذي تحصل على عدة بطولات ومن بينها بطولة آرينا في الإسكندرية وتوج ببطولة الخياري للمرة الرابعة على التوالي، وتوج بكأس وذهبية بطولة الخياري الدولية تحت 16 عاماً التي أقيمت بمصر، وسبق له التتويج بذهبية أفريقيا تحت 12 عاماً.

القرقني يتوهج على مسرح كمال الأجسام في رومانيا

وفي أغسطس الماضي، نجح البطل الليبي كمال القرقني في تحقيق إنجاز عالمي جديد بفوزه بلقب «مستر أولمبيا» لماسترز المحترفين في فئة الوزن المفتوح لرياضة بناء الأجسام، وجاء الإنجاز في ختام البطولة التي أقيمت في رومانيا، بعد توقف دام عشر أعوام؛ حيث كان البطل الليبي كمال القرقني (52 عاماً) هو الممثل الوحيد للعرب في البطولة في الوزن المفتوح فوق 45 عاماً، وقدم البطل الليبي أداءً مشرفاً ومستوى راقياً استحق به الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق، حيث تمكن من التغلب على أبرز لاعبي العالم الذين شاركوا في البطولة، ليحرز ميدالية في «مستر أولمبيا» للمرة السادسة على التوالي، في إنجاز فريد.

البطل الليبي كمال القرقني يستعرض على المسرح. (أرشيفية: الإنترنت)