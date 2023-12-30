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عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 04:31 مساء
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024
لاعب المنتخب الجزائري يوسف عطال. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشف مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، جمال بلماضي، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقررة في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ضمّت التشكيلة العديد من النجوم الذين فازوا باللقب الأفريقي في 2019 مثل رياض محرز (الأهلي السعودي)، وإسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) ويوسف عطال الذي لم يلعب مع نيس الفرنسي منذ منتصف أكتوبر، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقدم المدرب جمال بلماضي، الجمعة، قائمة لاعبي المنتخب الجزائري للنهائيات، التي ضمت في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي)، ورايس مبولحي (شباب بلوزداد)، وأسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

محترف الترجي أمين توغاي في القائمة
الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي)، وكيفن غيتون (ميتز الفرنسي)، وعيسى ماندي (فياريال الإسباني)، ورامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، وأمين توغاي (الترجي التونسي)، وأحمد توبة (ليتشي الإيطالي)، وزين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة)، وريان آيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي)، وياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي).    

الوسط: رامز زروقي (فينورد الهولندي)، ونبيل بن طالب (ليل الفرنسي)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، وحسام عوار (روما الإيطالي)، وفارس شعيبي (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، وسفيان فيغولي (قارة جمرك التركي)، وهشام بوداوي (نيس الفرنسي).

رياض محرز يقود هجوم محاربي الصحراء            
الهجوم: رياض محرز (الأهلي السعودي)، وآدم وناس (ليل الفرنسي)، ويوسف بلايلي (مولودية الجزائر)، وأمين عمورة (سانت غيلواز البلجيكي)، وأمين غويري (رين الفرنسي)، وإسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي)، وبغداد بونجاح (السد القطري).

الشرطة الفرنسية تطالب بسجن عطال
ولم يلعب عطال مع نيس منذ منتصف أكتوبر الماضي، بعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطياً الشهر الماضي، وطالبت النيابة بسجنه في 18 ديسمبر عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه  45 ألف يورو، لنشره مقطع فيديو، مدته 35 ثانية، يدعو إلى يوم أسود على اليهود بسبب الحرب الدائرة بين حركة «حماس» الفلسطينية وإسرائيل.

رياض محرز يحتفل مع نجوم المنتخب الجزائري بأمم أفريقيا 2019. (أرشيفية : الإنترنت)
رياض محرز يحتفل مع نجوم المنتخب الجزائري بأمم أفريقيا 2019. (أرشيفية : الإنترنت)
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