غدًا.. «يويفا» يجري قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ومواجهات محتملة بين الكبار

القاهرة - بوابة الوسط

يترقب محبو الساحرة المستديرة في العالم بصفة عامة، وكرة القدم الأوروبية على وجه الخصوص، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، غدًا الإثنين.

الكبار يحجزون أماكنهم بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

وتستضيف مدينة نيون السويسرية فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وذلك بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وحجزت معظم الفرق الكبرى مقاعدها في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة، فيما تمثلت أبرز المفاجآت في الوداع المبكر لفريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وميلان الإيطالي صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزًا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب.

كما ودع دوري أبطال أوروبا فريق إشبيلية الإسباني حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وكذلك بنفيكا البرتغالي الذي تُوِّج بالمسابقة القارية الأم العامين 1961 و1962.

في المقابل، يعود برشلونة الإسباني الذي تُوِّج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات للظهور مجددًا في الأدوار الإقصائية، بعدما فشل في اجتياز دور المجموعات خلال الموسمين الماضيين.

تصنيف الفرق بقرعة دوري أبطال أوروبا

وجرى تقسيم الفرق الـ16 التي تأهلت للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا إلى مستويين، ويتواجد في التصنيف الأول متصدرو المجموعات الثمانية في دور المجموعات، في حين يضم التصنيف الثاني أصحاب الوصافة.

ويضم الوعاء الأول في قرعة دوري أبطال أوروبا أندية: ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد من إسبانيا، وآرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين.

أما الوعاء الثاني، فيضم إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو من إيطاليا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإيندهوفن الهولندي، وبورتو البرتعالي، ولايبزيغ الألماني، وكوبنهاغن الدنماركي.

وتشترط القرعة ألا يلتقي فريقان من الدولة نفسها، كما لا يمكن أيضًا أن يتواجه فريقان صعدا من المجموعة ذاتها.

المواجهات المحتملة بدوري أبطال أوروبا

وربما تشهد القرعة صدامًا مبكرًا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في تكرار لنهائي الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي 1-0 على ملعب أتاتورك الأولمبي.

كما يمكن أن تسفر القرعة عن مواجهة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ليعيدا إلى الأذهان مواجهتهما في نهائي البطولة موسم 2019-2020، التي جرت بملعب النور.

ومن المحتمل كذلك أن يلعب بورتو مع بايرن مونخ، ليستعيدا ذكرى مواجهتهما التاريخية بالعاصمة النمساوية فيينا في نهائي المسابقة موسم 1986-1987، حينما فجر الفريق البرتغالي مفاجأة مدوية بقيادة نجمه آنذاك الجزائري رابح ماجر، بالتتويج باللقب عقب الفوز 2-1 على الفريق الألماني، ليفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يناله مجددًا موسم 2003-2004.

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وقد تضع القرعة بايرن ميونخ في مواجهة إنتر ميلان في إعادة لمباراتهما بنهائي موسم 2009-2010 في البطولة، التي شهدت فوز الفريق الإيطالي 2-0 بملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن الممكن أن يشهد دور الـ16 مواجهات نارية أخرى، كأن يلتقي سان جيرمان أو إنتر ميلان مع مانشستر سيتي أو ريال مدريد أو برشلونة.