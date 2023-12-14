50 لقبًا في 13 عامًا.. بيريز يستعرض إنجازات ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض فلورنتينو بيريز الإنجازات خلال فترة ولايته في منصب رئيس النادي الإسباني لكرة القدم، وذلك على هامش مأدبة عيد الميلاد في الشرفة الرئاسية بملعب سانتياغو برنابيو بحضور عدد كبير من الصحفيين.

بيريز يرأس دورة ناجحة لريال مدريد

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن بيريز قوله «إننا نشهد واحدة من أنجح الدورات الرياضية في تاريخنا. في آخر 13 عاماً، فاز ريال مدريد بـ50 لقباً، بواقع 25 في كرة القدم و25 لقباً في كرة السلة. من بينها خمس كؤوس أوروبية لكرة القدم وثلاث كؤوس أوروبية لكرة السلة»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: «اليوم نسترجع هذا الحدث التقليدي في هذه الفترة من السنة الذي لم نتمكن من إحيائه في السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا ثم الانشغال بأعمال التحديث في الملعب. هذه العلاقة التي تربط ريال مدريد مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية، عبر التاريخ، ساعدتنا على نقل القيم التي ميزت 121 عاماً من حياتنا، وقد ساعدنا هذا أيضاً على تعزيز الروابط مع عائلة المدريديستا المنتشرة في جميع أنحاء العالم».

وأشار رئيس ريال مدريد: «بسبب الجائحة كانت السنوات القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة للجميع. لقد مررنا بظروف معقدة كأندية ووسائل إعلام، وأيضاً جميع قطاعات المجتمع. الآن، بدأنا نتعافى شيئاً فشيئاً ووصلنا إلى حيث نحن اليوم، لكن لا يجب أن ننسى أن تلك الآثار لا تزال حاضرة في حياتنا اليومية، كما أننا لا ننسى كل أولئك الذين تركونا والذين سيكونون دائماً في قلوبنا».

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وأوضح: «إننا نشهد واحدة من أفضل الدورات الرياضية في تاريخنا، في كرة القدم وكرة السلة على السواء. في آخر 13 عاماً، ورغم الجائحة، فاز ريال مدريد بخمسين لقباً: 25 لقبا في كرة القدم و25 لقبا في كرة السلة، بينها خمس كؤوس أوروبية في كرة القدم وثلاث كؤوس أوروبية في كرة السلة. لذلك، نحن فخورون جداً بكل ما حققناه، بفضل موهبة اللاعبين والمدربين الذين أصبحوا أساطير ريال مدريد والرياضة عالمياً. فرقنا هي انعكاس لقيمنا: العمل، التضحية، التحسين الدائم، الزمالة، الاحترام، اللعب النظيف، التواضع والتضامن».