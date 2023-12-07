عودة بيلينغهام ومودريتش لتدريبات ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

شارك الإنجليزي جود بيلينغهام اليوم الخميس بصورة طبيعية برفقة زملائه في تدريب فريق ريال مدريد الإسباني بعد يومين من العمل الشاق الذي أداه داخل صالة ألعاب القوى لتتأكد بالتالي جاهزيته للعب تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أثناء مباراة ريال بيتيس بعد غد السبت التي ستقام ضمن مواجهات الدوري الإسباني.

مودريتش غاب عن آخر مباراتين لريال مدريد

وحمل تدريب اليوم الخميس أنباء طيبة لأنشيلوتي بعدما أكمل الكرواتي لوكا مودريتش التدريب أيضًا، بالرغم من أنه لم يتمكن من استكمال الحصة التدريبية لريال مدريد أمس الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

بالتالي سيكون بيلينغهام الذي عانى من متاعب في الكتف الأيسر والكاحل الأيمن وكذلك مودريتش الذي غاب عن آخر مباراتين بسبب الإجهاد العضلي أمام قادش ضمن تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس ما لم تحدث أي مفاجآت.

وفي المقابل سيخرج فينيسيوس جونيور الذي يعاني مشكلات عضلية والفرنسي أوريليان تشواميني الذي تعرض لشرخ في إصبع القدم اليسرى من التشكيل الذي سيخوض به ريال مدريد المباراة.

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وتضم قائمة مصابي ريال مدريد أيضا كلا من: البرازيلي فيني وتشواميني والتركي أردا غولير والإسباني داني كارفاخال والبلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدير ميليتاو والفرنسي إدواردو كامافينغا.