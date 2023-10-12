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توقعات بانتقال مودريتش إلى الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 12:52 مساء
توقعات بانتقال مودريتش إلى الهلال السعودي
لوكا مودريتش خلال إحدى تدريبات ريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)
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توقعت تقارير صحفية إسبانية أن تصل مسيرة النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد إلى نهايتها قريبا، برحيله إلى الدوري السعودي.

مستقبل مودريتش مع ريال مدريد غامض
وقالت جريدة «فيتشاخيس» الإسبانية إن مستقبل مودريتش مع ريال مدريد أصبح غامضا، في ظل تراجع دوره بشكل ملحوظ مع الفريق خلال الموسم الحالي، ما يفتح الباب أمام رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت أن لوكا مودريتش مع ريال مدريد الفائز بالكرة الذهبية العام 2018، يواجه صعوبات في المنافسة على مقعد في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ظل المنافسة القوية مع لاعبي الوسط داخل الفريق المتخم بالنجوم.

وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن عددا من أندية الدوري الأميركي وكذلك في الدوري السعودي تتابع موقف لوكا مودريتش مع ريال مدريد باهتمام شديد، وقد تحدث تطورات برحيله عن سانتياغو برنابيو في يناير المقبل إلى نادي الهلال السعودي الذي سيعى بقوة إلى الحصول على توقيع النجم الكرواتي في أسرع وقت ممكن.

مودريتش يتلقى عرضا لا يقاوم من الهلال السعودي
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ونقلت تصريحات أدلى بها مودريتش (38 عاما) أظهر خلالها عدم رضاه عن وضعه الحالي ريال مدريد، بقوله: «بالتأكيد هذا الوضع يعد جديدا بالنسبة لي أن لا ألعب بالقدر الكافي الذي أريده، وبالنسبة لحصولي على فترة راحة أنا لا أريد الحصول على إجازات وأرغب فقط في اللعب».

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