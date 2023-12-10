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أتلتيكو مدريد يقتنص المركز الثالث موقتًا بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 10:24 مساء
أتلتيكو مدريد يقتنص المركز الثالث موقتًا بالدوري الإسباني
مباراة أتلتيكو مدريد وألميريا بالدوري الإسباني الأحد 10 ديسمبر 2023 (إكس)
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صعد أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث موقتًا في ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ألميريا متذيل الترتيب بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة من «الليغا»، بانتظار نتيجة لقاء برشلونة أمام جيرونا.

أتلتيكو يقلص الفارق مع ريال مدريد
سجل ألفارو موراتا الهدف الأول في الدقيقة (17) وأضاف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة (22)، فيما سجل البرازيلي ليو باتيستاو هدف ألميريا بالدقيقة (62).

بهذه النتيجة قلص أتلتيكو مدريد الفارق مع جاره المتصدر ريال مدريد الذي تعادل مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 أمس السبت، إلى خمس نقاط قبل مباراة برشلونة أمام جيرونا الذي قد يتصدر بفارق نقطة عن ريال مدريد، في حال فوزه على جاره الكتالوني.

يأتي فوز أتلتيكو مدريد اليوم قبل مواجهة لاتسيو الإيطالي الأربعاء المقبل ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لحسم الصدارة بينهما.

في المقابل، فشل ألميريا في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يُحقق أي فوز في الدوريات الخمسة الكبرى بالقارة الأوروبية مكتفيًا بأربعة تعادلات و12 خسارة.

وعلى ملعب «سيفتاس ميتروبوليتانو»، بدأ أصحاب الأرض بالضغط سريعًا فافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل في الدقيقة السادسة، لكن الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «VAR»، بداعي التسلل.

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وعاد موراتا ليسجل الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 17 بعدما تخطى المدافع والحارس ليسجل ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم، والهدف رقم 22 في جميع المسابقات، مقتربًا من معادلة رقمه القياسي في عدد الأهداف خلال عامٍ واحد (23 في العام 2017).

وأضاف كوريا الهدف الثاني في الدقيقة (22) بسهولة بعد عرضية من ماركوس لورنتي.

وقلص باتيستاو الفارق لألميريا في الدقيقة 62 مستغلًا كرة مرتدة تصدى لها الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

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