سيميوني يكشف الأسباب الثلاثة وراء تألق موراتا وغريزمان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أنه لا توجد أسرار وراء تألق لاعبيه أنطوان غريزمان وألبارو موراتا مؤخرًا، مشيرا إلى أن سبب هذا الأداء هو اللياقة والقوة والتفاهم.

لا أسرار في كرة القدم

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عشية مواجهة أتلتيكو مدريد مع فريق ألافيس في الدوري الإسباني: «في كرة القدم لا توجد أسرار، هناك لياقة وقوة وتفاهم وشراكة مثل التي نشاهدها بين غريزمان وموراتا»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وسجل غريزمان ثمانية أهداف في آخر سبع مباريات خاضها، بينما أحرز موراتا 12 هدفا في 14 مباراة شارك بها هذا الموسم بواقع ثماني مباريات مع أتلتيكو مدريد، وأربع مع المنتخب الإسباني.

وأضاف سيميوني: «أرى موراتا بالطريقة نفسها دومًا، إلا أنه الآن يتمتع بقوة أكبر أمام المرمى، أتمنى أن يستمر في التطور والتحسن».

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وعن عودة خوسيه ماريا خيمينيز من الإصابة بعد غياب أربع مباريات، قال سيميوني إنه سيعود لقائمة الفريق بعدما أصبح متاحًا كخيار أمام الجهاز الفني للفريق.

وحول عملية تجديد عقده مع أتلتيكو، قال سيميوني: «أفكر دائمًا في مباراة تلو الأخرى، وعندما يكون لدينا شيء للإعلان عنه، سنعلن عنه».