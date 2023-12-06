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عملية جراحية تبعد حارس نيوكاسل عن الملاعب 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 08:44 مساء
عملية جراحية تبعد حارس نيوكاسل عن الملاعب 4 أشهر
نيك بوب حارس نيوكاسل عند إصابته في مباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي (إكس)
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قال مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو، اليوم الأربعاء، إن حارس مرمى الفريق نيك بوب سيغيب نحو أربعة أشهر عن الملاعب، بعدما أصيب بخلع في كتفه الأيسر، في أحدث إصابة يتعرض لها الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حارس نيوكاسل يأمل المشاركة في «يورو 2024»
ودخل بوب في سباق مع الزمن من أجل الوجود ضمن قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية بألمانيا صيف العام المقبل (يورو 2024)، حيث ستنطلق المسابقة القارية في يونيو القادم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتعرض بوب (31 عاماً) للإصابة عندما سقط في أثناء تصديه لتسديدة لاعب مانشستر يونايتد سيرجيو ريغيلون، في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وكشف هاو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي نيوكاسل، أن بوب سيحتاج للخضوع لجراحة.

وأشار مدرب نيوكاسل: «العملية الجراحية لم تجر بعد، لكننا نتوقع ابتعاده عن الفريق أربعة أشهر تقريبا، لذا فهي ضربة كبيرة لنا، ولكننا توقعنا هذا بعد المباراة».

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وتابع هاو: «من المحبط بالتأكيد أن تأتي الإصابة في هذه المرحلة من الموسم. تنتظرنا العديد من المباريات والمواجهات المرتقبة في الفترة المقبلة، ومن الواضح أن بطولة أمم أوروبا أمامه أيضا. لقد كان متمسكاً بأمله في المشاركة بها، ولا يزال الأمل يراوده للوجود فيها».
وسيتولى السلوفاكي الدولي مارتن دوبرافكا حراسة عرين نيوكاسل، لتعويض غياب بوب. كما سيضم هاو حارس مرمى ليفربول السابق لوريس كاريوس في التشكيلة.

نيوكاسل لم يفاوض «دي خيا»
وربطت تقارير إخبارية نيوكاسل بالتعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، الذي ما زال بلا نادٍ حاليا. لكن هاو قال إنه لم تجر مفاوضات للتعاقد معه بعد.

وأوضح هاو: «لم نستفسر أو نتخذ أي قرارات بشأن الصفقات التي سنبرمها في فترة الانتقالات الشتوية القادمة».

واختتم مدرب نيوكاسل تصريحاته: «هذه فرصة لحراس المرمى لدينا لتعزيز مراكزهم، وهو ما ينطبق أيضا على كل مركز آخر بالفريق».

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