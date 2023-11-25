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نيوكاسل يضرب تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 09:02 مساء
نيوكاسل يضرب تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي
مباراة تشيلسي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي السبت 25 نوفمبر 2023 (إكس)
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حقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا قوامه أربعة أهداف مقابل هدف واحد على تشيلسي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب سان جيمس بارك ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نيوكاسل وتشيلسي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول
افتتح مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيساك الذي غاب عن عدة مباريات خلال الشهر الماضي بسبب إصابة في أعلى الفخذ التسجيل في الدقيقة 13، لكن رحيم ستيرلينغ أدرك التعادل لتشيلسي بعدها بعشر دقائق بتسديدة رائعة من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، وفقا لوكالة «رويترز».

ووضع قائد نيوكاسل جمال لاسيليس فريق نيوكاسل في المقدمة مرة أخرى بضربة رأس بعد مرور ساعة، وبعدها بدقيقة واحدة خدع جولينتون مواطنه البرازيلي تياغو سيلفا على حافة منطقة الجزاء، ووضع الكرة في الشباك ليجعل النتيجة 3-1.

وتبددت أي فرصة لتشيلسي في العودة في النتيجة عندما حصل رييس جيمس على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73 ليخرج من المباراة مطرودا.

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وأحرز أنتوني جوردون الهدف الرابع بعدها بعشر دقائق، ليرتقي نيوكاسل إلى المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

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