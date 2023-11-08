رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء، أن رابطة الدوري الإنجليزي «البريميير ليغ» ستصوت في اجتماعها المقبل على المقترح الخاص بمنع اللاعبين من الانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عدد كبير من اللاعبين انتقلوا للدوري السعودي

وكشفت موقع «ذا أثلتيك» الرياضي أن هذا الإجراء سيكون بشكل مؤقت من أجل وضع حد لتدفق اللاعبين على الدوري السعودي، مثلما حدث في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بمغادرة عدد كبير من اللاعبين أمثال الفرنسي نغولو كانتي والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس إدوارد ميندي، وجوردان هندرسون.

وبهذا الإجراء، لن تضطر الأندية الإنجليزية للقيام بما يعتزم نادي نيوكاسل يونايتد القيام به بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال السعودي، على سبيل الإعارة تعويضاً لغياب الإيطالي ساندرو تونالي الموقوف لمدة عشرة أشهر بسبب المراهنات.

وما يسهل إتمام الصفقة هو أن النادي الإنجليزي مملوك حالياً من صندوق الاستثمار السعودي.

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وسيعقد اجتماع الرابطة المقبل في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وسيصوت خلاله العشرون نادياً على هذا الإجراء، حيث أن بعض الأندية تثق في أن هذا الإجراء سيوسع من قاعدة الانتقالات بين الأندية، وليس فقط الإعارات، وقد يمتد أيضاً لفترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.