مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

القاهرة - بوابة الوسط

عبر مدرّب نادي نيوكاسل الإنجليزي، إدي هاو، عن اعتقاده بأن لدى فريقه القدرة على أن يصبح في نهاية المطاف أكبر نادٍ في العالم.

وأكد فريق «هاو» ظهوره كقوة فعلية في دوري أبطال أوروبا بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 4-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات، الأربعاء، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكان ذلك الفوز إعلان نيات صريحاً من نيوكاسل في أول موسم له في المسابقة القاريّة الأم، التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

نيوكاسل يستهدف تطورا ملحوظا ليصبح علامة تجارية عالمية

وبعد عملية إعادة بناء من خلال إدارة «هاو» الذكية، والقوة المالية لملّاك النادي السعوديين، يتطور نيوكاسل بشكل ملحوظ، ليصبح علامة تجارية عالمية.

ولم يُخف رئيس نادي نيوكاسل، ياسر الرميان، طموحه على المدى الطويل، قائلاً في الفيلم الوثائقي «نحن نيوكاسل يونايتد»، الذي عرص أخيراً، إنه يريد جعل النادي رقم واحد في العالم.