  • Alwasat News
Atwasat

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 01:46 مساء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
مدري نادي نيوكاسل الإنجليزي إدي هاو. (فرانس برس)
alwasat radio

عبر مدرّب نادي نيوكاسل الإنجليزي، إدي هاو، عن اعتقاده بأن لدى فريقه القدرة على أن يصبح في نهاية المطاف أكبر نادٍ في العالم.

وأكد فريق «هاو» ظهوره كقوة فعلية في دوري أبطال أوروبا بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 4-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات، الأربعاء، حسب وكالة «فرانس برس».

تعادل آرسنال مع توتنهام في «ديربي» لندن بالدوري الإنجليزي
غوارديولا يحذر من انتقاد هالاند ويسخر ممن يهاجمه على إضاعة الفرص

وكان ذلك الفوز إعلان نيات صريحاً من نيوكاسل في أول موسم له في المسابقة القاريّة الأم، التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

نيوكاسل يستهدف تطورا ملحوظا ليصبح علامة تجارية عالمية
وبعد عملية إعادة بناء من خلال إدارة «هاو» الذكية، والقوة المالية لملّاك النادي السعوديين، يتطور نيوكاسل بشكل ملحوظ، ليصبح علامة تجارية عالمية.

ولم يُخف رئيس نادي نيوكاسل، ياسر الرميان، طموحه على المدى الطويل، قائلاً في الفيلم الوثائقي «نحن نيوكاسل يونايتد»، الذي عرص أخيراً، إنه يريد جعل النادي رقم واحد في العالم.

حديث بين المدرب هاو والرميان بشأن قوة وهيبة الكبار
وأقرّ «هاو»، الذي تحدث إلى الرميان بعد مباراة سان جيرمان، بأن فريقه ما زال بعيداً عن قوة وهيبة أندية مثل نادي العاصمة الفرنسية ومانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان

حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية

الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية
غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030

غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»

جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»
«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021

«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021
«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟
الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)
كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
العينة الثانية تثبت تناول بوغبا المنشطات
العينة الثانية تثبت تناول بوغبا المنشطات
قمة آرسنال ومانشستر سيتي تحسم الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي
قمة آرسنال ومانشستر سيتي تحسم الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي
سرقة ساعات ثمينة وحقائب من منزل راداميل فالكاو
سرقة ساعات ثمينة وحقائب من منزل راداميل فالكاو
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
نانت يحقق فوزا ثمينا في الدوري الفرنسي دون هدافه المصري مصطفى محمد
نانت يحقق فوزا ثمينا في الدوري الفرنسي دون هدافه المصري مصطفى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
المزيد
توتنهام يخطف صدارة الدوري الإنجليزي موقتًا
توتنهام يخطف صدارة الدوري الإنجليزي موقتًا...
الروسي مدفيديف يواصل الدفاع عن لقبه في دورة شنغهاي للتنس
الروسي مدفيديف يواصل الدفاع عن لقبه في دورة شنغهاي للتنس...
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم...
نانت يحقق فوزا ثمينا في الدوري الفرنسي دون هدافه المصري مصطفى محمد
نانت يحقق فوزا ثمينا في الدوري الفرنسي دون هدافه المصري ......
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير...
المزيد