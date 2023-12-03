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الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 10:28 مساء
الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لكأس آسيا
منتخب فلسطين يردد النشيد الوطني لبلاده قبل إحدى المباريات (إكس)
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تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في المحنة التي يمر بها حاليًا جراء العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه سيستضيف المنتخب الفلسطيني في معسكره الإعدادي الذي سينطلق في الثاني عشر ويختتم في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.

الجزائر توفر معسكرًا ممتازًا لمنتخب فلسطين
وأصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد بيانًا جاء فيه «يسر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإعلان عن استضافة الجزائر للمنتخب الوطني الفلسطيني الشقيق لكرة القدم، لإقامة معسكر تحضيري من 12 حتى 22 ديسمبر 2023، تحسبًا لمشاركته في كأس آسيا».

واختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم مدينة عنابة لاحتضان المعسكر التحضيري لمنتخب فلسطين، لما توفره من بنية تحتية لازمة، لضمان حصول منتخب فلسطين على معسكر ممتاز، وفقًا للبيان.

ويشارك منتخب فلسطين في كأس آسيا، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ.

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يذكر أن بطولة آسيا التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، ستشهد مشاركة 24 منتخبًا موزعة على ست مجموعات.

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