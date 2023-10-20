الاتحاد الآسيوي يرفض إقامة مباريات منتخب فلسطين بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب منتخب فلسطين إقامة مبارياته المقررة على أرضه ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، في الجزائر.

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وبعث الاتحاد الآسيوي رسالة إلى نظيره الفلسطيني يبلغه فيها رفضه استضافة الجزائر للمباريات البيتية، خصوصاً الرسمية، لكون الجزائر منضوية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وليس آسيا.

وصرحت الفلسطينية سوزان شلبي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإذاعة الجزائر الدولية: «تلقينا خطاب الاتحاد الآسيوي بخصوص طلبنا اعتماد الجزائر ملعبا للمنتخب الفلسطيني حيث جرى رفض الطلب الفلسطيني بسبب التعليمات الخاصة بالاتحادين الآسيوي والدولي».

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وأعلنت الجزائر الأحد الماضي، ترحيبها باستضافة المباريات المقبلة لمنتخب الفلسطيني سواء أكانت ودية أم رسمية، وأولها في 21 نوفمبر المقبل ضد منتخب أستراليا في التصفيات لكأس العالم وكأس آسيا مع تحمل نفقات لمنتخب «الفدائي»، بحسب ما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

جاء هذا القرار تلبية للطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب بهذا الخصوص إلى السلطات الجزائرية.