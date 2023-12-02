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ريال مدريد يهزم غرناطة بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 10:42 مساء
ريال مدريد يهزم غرناطة بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
رودريجو يحتفل بالهدف الثاني خلال مباراة ريال مدريد وغرناطة بالدوري الإسباني السبت 2 ديسمبر 2023 (إكس)
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استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد ساعات قليلة من اعتلائها من قبل جيرونا مفاجأة الموسم، وذلك بفوزه على ضيفه غرناطة 2-0 السبت ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

فارق الأهداف يمنح ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني
ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده إلى 38 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر تجمد رصيد غرناطة عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

تقدم ريال مدريد عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 25 قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

مرت ربع الساعة الأولى من المباراة بدون أي خطورة حقيقية من جانب الفريقين، حيث لم تشهد تلك الدقائق أي خطورة على مرمى كل من أندري لونين حارس الريال أو راؤول فيرنانديز حارس غرناطة.

وفي الدقيقة 25 سجل ريال مدريد الهدف الأول عن طريق براهيم دياز الذي تسلم تمريرة من توني كروس داخل منطقة الجزاء لينفرد بمرمى راؤول فيرنانديز ويضع الكرة في شباكه.

وأضاع جود بلينجهام فرصة تسجيل الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة بعقب القدم من براهيم دياز من الجهة اليسرى للمرمى، لكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيسر للحارس في الدقيقة 41.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الريال بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 57 أسفر ضغط ريال مدريد عن تسجيله الهدف الثاني عن طريق رودريجو، حيث سدد براهيم دياز كرة تصدى لها حارس غرناطة لترتد أمام المهاجم البرازيلي الذي وضعها في الشباك.

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وواصل ريال مدريد سيطرته على المباراة، فيما كان بريان ساراجوزا جناح فريق غرناطة هو التهديد الأكبر لدفاع الريال، حيث تحرك من الجهة اليسرى محاولا إحداث خطورة على مرمى لونين دون جدوى.

وأهدر ريال مدريد العديد من الفرص في الشوط الثاني كان أبرزها تسديدة براهيم دياز في الدقيقة 66، والتي علت عارضة مرمى غرناطة وفرصة أخرى لرودريجو بعد ذلك بدقيقتين.

وتواصلت سيطرة ريال مدريد على المباراة، بينما لم تفلح محاولات غرناطة في إحداث الفارق وتسجيل ولو هدف في شباك الريال، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الفريق المضيف 2 - صفر.

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