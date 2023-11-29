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رئيس الاتحاد البرازيلي يتهرب من الحديث عن أنشيلوتي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 09:10 مساء
رئيس الاتحاد البرازيلي يتهرب من الحديث عن أنشيلوتي
المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي (رويترز)
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تجنّب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغيز، اليوم الأربعاء، الحديث عن تولي المدرب الحالي لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تدريب المنتخب البرازيلي.

رئيس الاتحاد يرفض الإجابة عن سؤال بشأن أنشيلوتي
وبسؤاله من قِبل صحفيين عن أنشيلوتي خلال مشاركته في فعالية للاتحاد البرازيلي في ريو دي جانيرو، اكتفى رودريغيز بالابتسام، ولم يجب عن السؤال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وفي يوليو الماضي، خلال تقديمه فرناندو دينيز مدربا موقتا لمنتخب البرازيل، قال رودريغيز حينها بشكل مؤكد إن أنشيلوتي سيتولى تدريب «السليساو» بداية من مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأضاف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم -آنذاك- للصحفيين: «أنشيلوتي سيكون موجوداً معنا. تأكدوا من هذا»، لكنه لم يفصح عما إذا وقّع الطرفان عقداً مسبقاً بشأن ذلك الأمر أم لا.

ومنذ تصريحه هذا، دائماً ما تجنب رودريغيز الحديث حول حقيقة انضمام المدرب الإيطالي للمنتخب البرازيلي، مؤكداً أنه ليس هناك أي اتفاق بينه وبين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

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يحتل منتخب البرازيل المركز السادس في مجموعته برصيد سبع نقاط، وذلك بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال المباريات الأربع الأخيرة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، حيث تعادل أمام فنزويلا 1-1، ثم خسر أمام كل من أوروغواي 0-2، وكولومبيا 1-2، والأرجنتين 0-1.

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