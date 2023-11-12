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أنشيلوتي يتحدث عن أفضل مباراة لريال مدريد في الموسم الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 02:57 مساء
أنشيلوتي يتحدث عن أفضل مباراة لريال مدريد في الموسم الجاري
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب فوز فريقه ريال مدريد الإسباني على فالنسيا في الدوري 5-1، أمس السبت، أن هذه أفضل مباراة للاعبين منذ بداية الموسم.

وقال أنشيلوتي: «كانت أفضل مباراة. فالنسيا لم يقدم أفضل مستوياته، لأننا لعبنا مباراة جيدة جداً. كان بإمكاننا أن ندافع أفضل بقليل في أول ربع ساعة، لكن المباراة لاحقاً صارت مثالية»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وأضاف مدرب ريال مدريد: «لعبنا جيداً جداً في آخر ثلاث مباريات. افتقرنا إلى الدقة أمام رايو، لكن في المباراتين اللاحقتين كنا فريقاً كاملاً وصلباً ومضحياً وملتزماً».

وأثنى أنشيلوتي على لاعبيه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس، بعدما سجل كل منهما ثنائية.

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