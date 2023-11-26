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رودريغو يضع ريال مدريد في الصدارة بانتظار خدمة من بلباو في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 10:24 مساء
رودريغو يضع ريال مدريد في الصدارة بانتظار خدمة من بلباو في «الليغا»
- البرازيلي رودريغو يحتفل بالتسجيل لريال مدريد في مرمى مضيفه قادش بالدوري الإسباني لكرة القدم، 26 نوفمبر 2023. (فرانس برس)
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تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» بفوزه على مضيفه قادش 3-0 بفضل ثنائية وتمريرة حاسمة للبرازيلي رودريغو الأحد، في المرحلة الثالثة عشرة، وبات بانتظار خدمة من أتلتيك بلباو الذي يحل الإثنين، ضيفًا على جيرونا مفاجأة الموسم.

ودخل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللقاء ضد مضيفه القابع في المركز السادس عشر، وهو في الوصافة بفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر، لكنه تمكن موقتًا من إزاحة النادي الكتالوني بفوزه الحادي عشر للموسم على أمل أن يسديه بلباو خدمة الإثنين بإلحاقه الهزيمة الثانية فقط هذا الموسم بفريق المدرب ميتشل، حسب «فرانس برس».

رودريغو يضع ريال مدريد على أفضل طريقة  
وبدأ ريال اللقاء بأفضل طريقة بعدما وضعه رودريغو في المقدمة بهدف رائع حيث تلاعب بالمدافعين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق الكرة قوسية في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس الأرجنتيني خيريمياس ليديسما، وبهذا الهدف، وجد البرازيلي طريقه إلى الشباك في ثلاث مباريات متتالية للمرة الأولى في 183 مباراة خاضها في جميع المسابقات بألوان النادي الملكي وفق «أوبتا» للاحصاءات.

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البرازيلي رودريغو يكرر مشهد الهدف الأول
وبقيت النتيجة على حالها رغم بعض الفرص التي حصل عليها ريال، أبرزها للكرواتي لوكا مودريتش الذي ارتدت محاولته البعيدة من القائم، وذلك حتى الدقيقة 64 حين كرر رودريغو مشهد الهدف الأول في طريقه تسجيل هدف التعزيز قبل أن يلعب لاحقًا دور الممرر في الهدف الذي سجله الإنجليزي جود بيلينغهام إثر هجمة مرتدة سريعة (74).

وبهذا الهدف، رفع الوافد الجديد رصيده إلى 11 هدفًا في 12 مباراة في الدوري و14 في 15 ضمن جميع المسابقات بألوان النادي الملكي هذا الموسم، قبل أن يترك أرضية الملعب برفقة رودريغو في الدقائق الـ12 الأخيرة بعدما اطمأن أنشيلوتي على النتيجة.

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