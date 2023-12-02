ألمانيا تهزم فرنسا وتتوج بلقب كأس العالم للناشئين للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

توج منتخب ألمانيا بلقب بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة التي استضافتها إندونيسيا، وذلك للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم السبت على نظيره الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 - 3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ألمانيا تتقدم بهدفين وفرنسا تتعادل

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب ألمانيا بهدف سجله باريس برنر من ضربة جزاء في الدقيقة 29، ثم أضاف نوح درويش الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 50، وبعدها بثلاث دقائق رد سايمون بوابري بهدف لمنتخب فرنسا، فيما تكفل ماتيس أموغو بتسجيل هدف التعادل القاتل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

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يأتي فوز منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم للناشئين على الرغم من أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بسبب طرد وينرز أوساوي لحصوله على الإنذار الثاني.