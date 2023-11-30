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الصراع على صدارة الدوري الفرنسي يشتعل بين نيس وباريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 06:26 مساء
الصراع على صدارة الدوري الفرنسي يشتعل بين نيس وباريس سان جيرمان
مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي (أرشيفية: الإنترنت)
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يتطلع فريق نيس لاعتلاء صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم ولو بشكل موقت عندما يحل ضيفًا على فريق نانت بعد غد السبت في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

نيس يحقق نتائج رائعة في الدوري الفرنسي
ويحتل نيس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان المتصدر، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

وحقق فريق نيس حتى الآن نتائج رائعة في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي لقاء بالدوري حتى الآن، وحقق خمسة انتصارات في آخر ست مواجهات.

وفشل فريق نيس في الفوز على نانت في آخر مواجهتين جمعتهما بالدوري في الموسم الماضي، حيث تعادلا خلالهما.

في المقابل يسعى نانت لتحقيق أول انتصار له بعد ثلاث هزائم وتعادل من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

وفي اليوم ذاته يلتقي لانس مع ضيفه ليون في مباراة يبحث فيها ليون عن استعادة توازنه في الدوري لاسيما أنه لم يحقق سوى انتصار وحيد في الدوري ويقبع في المركز الأخير، فيما يسعى لانس لتحقيق انتصاره الثالث في الدوري للتقدم خطوة في جدول الترتيب حيث يحتل حاليًا المركز السادس برصيد 19 نقطة.

باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على الصدارة
في الوقت نفسه يتطلع باريس سان جيرمان للحفاظ على صدارة جدول الترتيب التي يحتلها برصيد ثلاثين نقطة عندما يواجه مضيفه لوهافر الأحد المقبل.

ويدخل سان جيرمان اللقاء بعد أن حقق ستة انتصارات متتالية بالدوري، كما أنه لم يخسر في آخر تسع مواجهات بالدوري.

وتصب التوقعات في مصلحة باريس سان جيرمان لحصد نقاط المباراة كاملة نظرًا لفارق الإمكانات بين الفريقين، ولكن يخشى سان جيرمان من تألق لو هافر الذي لم يخسر في آخر خمس مواجهات بالدوري.

في المقابل يريد لو هافر الذي يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة تحقيق المفاجأة والخروج بنقطة على الأقل أمام سان جيرمان.

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وفي بقية المباريات التي تقام يوم الأحد يلتقي موناكو مع مونبيلييه، وتولوز مع لوريان، وستاد بريست مع كليرمون فوت، وليل مع ميتز، ومارسيليا مع رين.
وتفتتح مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي غدًا الجمعة بمباراة ستاد ريمس مع ضيفه ستراسبورغ.

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