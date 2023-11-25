فوز صعب لنابولي على أتلانتا بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع فريق نابولي فوزا صعبا على مضيفه أتلانتا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهي الجولة التي شهدت أيضا فوز ساليرنيتانا على لاتسيو 2 - 1.

نابولي في المركز الثالث بالدوري الإيطالي

أنهى نابولي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني تمكن فريق أتلانتا من تعديل النتيجة في الدقيقة 53 بهدف أحرزه أديمولا لوكمان، إلا أن نابولي سجل الهدف الثاني عن طريق إليف إلماس في الدقيقة 79، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ورفع نابولي بهذا الفوز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد أتلانتا عند عشرين نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية حقق فريق ساليرنيتانا أول انتصار له هذا الموسم بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه لاتسيو إلى فوز 2 - 1. أنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه شيرو إيموبيلي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل ساليرنيتانا هدف التعادل عن طريق جريجوريس كاستانوس في الدقيقة 55 قبل أن يسجل أنتونيو كانداريفا هدف الفوز لساليرنيتانا في الدقيقة 66.

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ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير، محققا أول انتصار له في الدوري الإيطالي هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في خمس.

في المقابل، توقف رصيد لاتسيو عند 17 نقطة في المركز العاشر، متلقيا خسارته السادسة هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.