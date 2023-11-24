ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

يطمح ميلان إلى التخلص من نتائجه المهتزة التي عاناها في الفترة الأخيرة حينما يواجه ضيفه فيورنتينا، غداً السبت، على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

الانتصارات تغيب عن ميلان 4 جولات

ولم يعرف ميلان طريق الانتصارات منذ تغلبه 1-0 على مضيفه جنوة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث خسر أمام يوفنتوس وأودينيزي، وتعادل مع نابولي وليتشي في مبارياته الأربع الأخيرة، ليتراجع للمركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وتبدو مهمة ميلان صعبة للغاية خلال مواجهته مع منافسه، الذي يحتل المركز السادس برصيد عشرين نقطة، حيث يعاني غياب مجموعة كبيرة من نجومه بداعي الإصابة أو الإيقاف.

وتضم قائمة مصابي ميلان كلاً من: سيمون كاير وروبن لوفتوس تشيك ورافائيل لياو، الذين اقتربوا كثيراً من الغياب عن اللقاء، بالإضافة للسويسري نوا أوكافو الذي أصيب خلال وجوده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

كما يغيب جيرو عن المواجهة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء ميلان الأخير بالبطولة أمام ليتشي، ليصبح ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، مضطراً للدفع باللاعب لوكا يوفيتش، الصائم عن التهديف منذ فترة طويلة، لقيادة هجوم الفريق.

وتعتبر المباراة بمثابة بروفة مهمة لميلان قبل مواجهته الصعبة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق «اللومباردي» للفوز باللقاء من أجل إنعاش آماله في التأهل لمرحلة خروج المغلوب بالمسابقة، التي توج بها سبع مرات.

مباراة صعبة لنابولي

وفي مباراة أخرى، سيتعين على نابولي خوض مباراة صعبة أمام مضيفه أتلانتا غداً السبت، قبل لقائه المرتقب أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، الذي يهدف من خلاله لحسم تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة.

ووجه نابولي صدمة لجماهيره بعد بدايته المتعثرة في البطولة هذا الموسم، حيث ابتعد مبكراً عن صراع المنافسة على القمة، في ظل وجوده بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة من 12 مباراة.

وربما يبتعد نابولي عن فرق المربع الذهبي حال تعثره أمام أتلانتا، صاحب المركز الخامس برصيد عشرين نقطة، في المباراة التي ستشهد الظهور الأول للمدرب الإيطالي المخضرم والتر ماتزاري في ولايته الثانية مع الفريق.

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وتولى ماتزاري قيادة نابولي في منتصف الشهر الجاري، خلفاً للمدرب الفرنسي رودي غارسيا، بعدما سبق له تدريب فريق الجنوب الإيطالي بين عامي 2009 و2013، وقاده للتتويج بأول لقب في تاريخ النادي عقب عصر اللاعب الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، عندما فاز بكأس إيطاليا 2012.

وتفتتح مباريات الجولة غداً السبت بمواجهة ساليرنيتانا مع ضيفه لاتسيو. بينما يلعب كالياري مع مونزا، وفروسينوني مع جنوة، وروما مع أودينيزي بعد غد الأحد. كما يلتقي هيلاس فيرونا ضيفه ليتشي، وبولونيا مع تورينو في ختام لقاءات المرحلة، الإثنين المقبل.