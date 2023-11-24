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الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي تشهد المواجهة الـ181 بين يوفنتوس وإنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 05:38 مساء
الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي تشهد المواجهة الـ181 بين يوفنتوس وإنتر ميلان
مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الموسم الماضي (أرشيفية: الإنترنت)
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بعد مرور سبعة أشهر على آخر مواجهة بينهما، يتجدد موعد «ديربي إيطاليا» بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان، عندما يلتقيان بعد غد الأحد في قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يوفنتوس يسعى لإزاحة إنتر ميلان من الصدارة
ويتطلع كلا الفريقين لمواصلة الصحوة في الدوري الإيطالي، بعد سلسلة الانتصارات التي حققها كل منهما قبل لقائهما المرتقب على ملعب أليانز إستاديوم بمدينة تورينو، معقل يوفنتوس، الذي سيرسم إلى حد كبير شكل المنافسة على القمة في الأسابيع المقبلة، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الإسبانية.

يتصدر إنتر ميلان ترتيب جول الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، عقب تحقيقه عشرة انتصارات والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مثلها، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه يوفنتوس، الذي فاز في تسع مباريات مقابل تعادلين وخسارة وحيدة.

ومع اهتزاز نتائج بقية فرق الصفوة في الدوري الإيطالي خلال المراحل السابقة من هذا الموسم مثل نابولي -حامل اللقب- وميلان وروما، يبدو أن إنتر ويوفنتوس المرشحان الأوفر حظاً للتتويج بالبطولة في الموسم الحالي.

تفوق يوفنتوس على إنتر ميلان
ستكون هذه هي المواجهة الـ181 بين الفريقين في الدوري الإيطالي، حقق فيها يوفنتوس 87 فوزاً على إنتر ميلان، الذي يمتلك 48 انتصاراً خلال اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما، بينما فرض التعادل نفسه على 45 مباراة.

وخلال اللقاءات الـ180 السابقة بين الناديين في المسابقة، أحرز لاعبو يوفنتوس 258 هدفاً مقابل 207 أهداف لإنتر.

وبصفة عامة، واجه الفريقان بعضهما في 263 مباراة بجميع البطولات، ويمتلك «السيدة العجوز» الأفضلية أيضاً بتحقيقه 116 انتصاراً مقابل 82 فوزاً لـ«الأفاعي»، وكان التعادل هو سيد الموقف في 65 لقاءً.

وتعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين منذ فوز إنتر ميلان 1-0 على يوفنتوس بملعب جوتسيبي مياتزا في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا الموسم الماضي.

وأسهم هذا الانتصار في صعود إنتر ميلان للمباراة النهائية في البطولة، مستفيداً من تعادله دون أهداف ذهاباً بملعب يوفنتوس، ليشق طريقه نحو التتويج باللقب على حساب فيورنتينا.

ويأمل يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإيطالي برصيد 36 لقباً، في تأكيد تفوقه على إنتر ميلان في مواجهاتهما بالبطولة، بعدما تغلب على «الأفاعي» في مباراتي الفريقين الموسم الماضي في المسابقة.

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من جهته، يرغب إنتر ميلان في حصد فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإيطالي، الذي توج بلقبه 19 مرة، والتحليق بعيداً في الصدارة، للاقتراب خطوة مهمة من استعادة اللقب الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين.

وتضع جماهير إنتر ميلان آمالاً كبيرة على المهاجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، الذي يقدم أداءً رائعاً مع الفريق هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 12 هدفاً، بفارق خمسة أهداف أمام أقرب ملاحقيه، الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو، نجم ميلان.

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