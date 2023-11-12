ميلان ويوفنتوس يتسابقان على خدمات ألكانتارا بعد قرار رحيله عن ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب اللاعب الدولي الإسباني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، تياغو ألكانتارا، من الانتقال إلى الدوري الإيطالي، بعد انتهاء عقده مع «الريدز» في يونيو 2024.

وتعثرت مفاوضات تجديد عقد ألكانتارا، وهو ما جعل ناديي إنتر ميلان ويوفنتوس يتحفزان لكسب خدماته، حسب جريدة «Fichajes» الإسبانية.

- بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن ميلان مستعد لتقديم عقد، مدته عامان، للدولي الإسباني، بينما في الوقت نفسه يرغب اليوفي في ضم لاعب برشلونة وبايرن ميونخ السابق.

وذكرت الجريدة أن مسألة رحيل اللاعب الإسباني عن ليفربول في الصيف المقبل شبه محسومة، ولكن الجديد هو أنه قد ينتقل إلى وجهة مختلفة، بعدما لعب في الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي.