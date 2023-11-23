الدوريات الأوروبية تعود بلقاءات قمة في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

مع انتهاء فترة التوقف الدولية تفرض مباريات القمة نفسها في نهاية الأسبوع على مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى، وتتصدرها المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي بعد غدٍ السبت.

مانشستر سيتي يواجه ليفربول بالدوري الإنجليزي

كما تبرز من هذه المواجهات الكبيرة مباراة يوفنتوس مع إنتر ميلان يوم الأحد المقبل بالدوري الإيطالي، ولقاء باريس سان جيرمان وموناكو غدًا الجمعة في الدوري الفرنسي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

يستأنف مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بعد غدٍ بلقاء أصبح من أهم المواجهات على الساحة الأوروبية والعالمية في السنوات الماضية، حيث يضاهي لقاء «الكلاسيكو» الشهير بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

ويضاعف من أهمية وقوة المواجهة بين مانشستر سيتي وليفربول هذه المرة وضع الفريقين في جدول المسابقة، حيث يحتل مانشستر سيتي حامل اللقب صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول بعد 12 مباراة لكل منهما في المسابقة هذا الموسم.

وتشهد الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي أيضًا واحدة من أهم المباريات في الموسم أيضًا، حيث يلتقي نيوكاسل مع تشيلسي بعد غدٍ.

قمة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

في الدوري الإيطالي، ستكون جماهير المسابقة وعشاق الكرة الإيطالية عالميًا على موعد مع مواجهة كبرى أخرى يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثالثة عشرة حين يحل إنتر ميلان المتصدر حاليًا برصيد 31 نقطة ضيفًا على يوفنتوس صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان.

وتمثل المباراة بين الفريقين فرصة مهمة لكل منهما في سباق الصدارة والصراع على اللقب، في ظل الفارق الكبير الذي يفصلهما عن أقرب المنافسين، ميلان (23 نقطة)، ونابولي حامل اللقب (21 نقطة).

ويستأنف الدوري الفرنسي نشاطه غدًا الجمعة بمباراة باريس سان جيرمان مع موناكو في افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وعلى غرار مباراتي القمة بالدوري الإنجليزي والإيطالي تمثل هذه المباراة غدًا أيضًا مواجهة مباشرة على الصدارة في الدوري الفرنسي، والتي يحتلها باريس سان جيرمان حاليًا برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام نيس، ويأتي موناكو ثالثًا برصيد 24 نقطة.

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وفي حال فوز موناكو على سان جيرمان حامل اللقب سيقتسم الفريقان الصدارة على الأقل لحين انتهاء مباراة نيس مع تولوز بنفس الجولة يوم الأحد المقبل، ولكن فوز حامل اللقب في مباراة الغد سيمنحه فرصة كبيرة لتعزيز صدارته والانطلاق بقوة في رحلة الدفاع عن اللقب.