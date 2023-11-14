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نابولي يتخلص من مدربه رودي غارسيا ويعيد والتر ماتزاري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 05:45 مساء
نابولي يتخلص من مدربه رودي غارسيا ويعيد والتر ماتزاري
رودي غارسيا. (أرشيفية : الإنترنت)
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أقال نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، مدربه الفرنسي رودي غارسيا، لسوء النتائج، الثلاثاء، وعيّن بدلا منه المخضرم والتر ماتزاري الذي أشرف عليه بين 2009 و2013.

وكتب مالك النادي، أوريليو دي لورنتيس، على منصة «إكس»: «مرحبا بعودتك والتر»، علما بأن البالغ 62 عاماً قاد الفريق الجنوبي إلى لقب الكأس المحلية في العام 2012، ووصافة الدوري في 2013، حسب «فرانس برس».

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وبعد قدوم غارسيا في يوليو، خلفا للوتشانو سباليتي المستقيل بعد إحراز لقب الدوري، تراجعت نتائج نابولي هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع راهنا بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، بعد خسارته المحرجة الأحد على أرضه أمام إمبولي المهدد بالهبوط.

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