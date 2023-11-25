بلوزداد الجزائري يضرب بقوة في انطلاق دور مجموعات بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

استهل شباب بلوزداد الجزائري مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز عريض، الجمعة، إذ ضرب بقوة حين سجل ثلاثة أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراته أمام ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني.

وأكرم شباب بلوزداد الجزائري وفادة ضيفه في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ومزق الفريق الجزائري شباك يانغ أفريكانز التنزاني بثلاثة أهداف دون مقابل، وقدم شوطا أول مميزا على ملعب 5 جويلية في الجزائر العاصمة، وفاز على ضيفه بثلاثية نظيفة أمام زهاء أربعين ألف متفرج، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة الحديدية التي تضم أيضا الأهلي المصري حامل اللقب وميدياما الغاني، اللذين سيلتقيان السبت، حسب وكالة «فرانس برس».

بن غيث يخطف التقدم في أول عشر دقائق

وباشر الفريق الأحمر والأبيض اللقاء بضغط كبير على ضيفه، وتمكن من خطف التقدم بعد مرور عشر دقائق عبر عبد الرؤوف بن غيث الذي تابع كرة مرتدة من الدفاع التنزاني إثر عرضية من ركلة ركنية رفعها أسامة درفلو. وشدد الفريق الجزائري ضغطه، فارضا حصارا قويا على ضيفه الذي اعتمد على المرتدات السريعة، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز عبدالرحمن بن طاهر الهدف الثاني.

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وتحسن أداء الضيوف في الشوط الثاني، حيث كانوا الأكثر استحواذا وتهديدا لمرمى الحارس ألكسيس قندوز. وقبل النهاية، استغل الغامبي لامين دجالو تمريرة مزيان المميزة، ليضيف ثالث أهداف أصحاب الأرض إثر تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع تنزاني، واستقرت في الشباك خلال الوقت بدل الضائع.